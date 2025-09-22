В конце текущей недели в Молдове состоятся парламентские выборы. Почему это важно для Украины? Дело в том, что в длительном экзистенциальном противостоянии Кремль пытается ограничить нашу способность оказывать сопротивление. И делает это, в частности, путем формирования "кольца недружественных государств".

Всем известно о наших взаимоотношениях с правительствами Орбана и Фицо, которые сделали из Венгрии и Словакии недружественные к Украине государства. Они саботируют санкции против агрессора и сдерживают наш путь обратно в Европу. Все это, конечно, под "соусом" национальных интересов.

После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, наши отношения и с этим соседом "напряглись". Спасает ситуацию только наличие относительно лояльного правительственного большинства. Впрочем, Польша всегда руководствовалась своими интересами во взаимоотношениях с нашей страной. Ключевым интересом сейчас является сдерживание РФ, чтобы последняя не пошла на прямую агрессию против них.

Надежным тылом до сих пор у Украины была Молдова и Румыния, которые подставили свое плечо после начала широкомасштабного вторжения. Де-факто, от этого надежного тыла сейчас зависит наш экспортный потенциал и диверсификация поставок вооружений. И об этом известно в Кремле...

Поэтому, по моему мнению, агрессор планирует политическое поглощение Молдовы, путем победы своих агентов на парламентских выборах. А также политический кризис в Румынии, путем дестабилизации и побуждения к досрочным парламентским выборам.

В этом замысле важно, во-первых, ограничить наш экспортный потенциал, и, во-вторых, создать источник напряжения на границе с Приднестровьем, чтобы заставить оттянуть часть украинских войск в Одесскую область.

То есть, сменить власть в парламентско-президентской Молдове, обеспечить условия для ротации личного состава под видом гражданских, сменив офицерский состав на опытных военных, прошедших бои на фронте, а также создать серьезные финансовые мотивы мобилизации населения Приднестровья. Вооружений на складах для всех - достаточно.

После этого, используя тактику малых групп со стрелковым оружием, массово по всей линии границы, могут попытаться повторить "стратегию Гиркина": захват населенных пунктов и продвижение дальше к необходимым целям под прикрытием гражданского населения.

Напомню, Одесса - всего в 60 км от границы оккупированного россиянами Приднестровья. Мы еще с 2014 года помним, что "выкуривать" диверсантов из густонаселенных городов довольно сложно. А в условиях, что там, вероятно, могут быть свои "ждуны" и схроны - и подавно.

Если этот первый акт будет успешным, можно будет переходить ко второму акту - дестабилизации Румынии. Результаты на президентских выборах Джорджеску, которого судят за попытку государственного переворота, а затем Симиона, который получил очень высокое количество голосов румын, свидетельствуют о том, что есть почва, на которой можно сеять очередные нарративы раздора и подстрекать к изменению политики в отношении Украины.

Если удастся запустить досрочные парламентские выборы, то, с высокой вероятностью, AUR сможет стать краеугольной партией для формирования следующего коалиционного большинства.

Далее можно запрещать использовать свои территориальные воды для прохождения судов с украинскими экспортными позициями. А там - неизвестные катера-беспилотники смогут терроризировать суда в нейтральных территориальных водах.

Понимая вероятность такого сценария, Украине важно прилагать усилия для предотвращения его осуществления. Украинские политики разного идеологического спектра должны тесно сотрудничать с политическими силами стран соседей, а госорганы и спецслужбы сотрудничать для разоблачения и задержания участников агентурных сетей кремля.

Когда знаешь где упадешь, важно постелить...