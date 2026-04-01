Прозвучало заявление Трампа о выходе США из состава НАТО, – The Telegraph

Президент добавил, что никогда не верил в Альянс.

Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

Отвечая на вопрос о возможном пересмотре членства, Трамп заявил: "О да, я бы сказал, что это выходит за рамки пересмотра", фактически поставив под сомнение непоколебимость американского присутствия в организации.

"Я никогда не был под влиянием НАТО. Я всегда знал, что они – бумажный тигр, и, кстати, Путин это тоже знает", – сказал он.

По мнению Трампа, европейские партнеры оказались ненадежными в критический момент, когда возникла необходимость разблокировать Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти.

Глава Америки считает, что поддержка союзников должна была быть безусловной, упоминая при этом Украину.

"Мы помогали им без колебаний, в том числе и в Украине. Украина не была нашей проблемой. Это было испытание, и мы были рядом с ними, и всегда будем рядом. А их не было рядом с нами", – сказал Трамп.

Он также упрекнул премьера Великобритании Кира Стармера за отказ участвовать в авиаударах.

"У вас даже нет флота. Вы слишком старые и имели авианосцы, которые не работали", – раскритиковал президент состояние британских вооруженных сил.

Как сообщают СМИ, в администрации Трампа уже обсуждают модель "плати, чтобы играть". Она предусматривает лишение права голоса тех членов альянса, которые не выполняют финансовые обязательства.

Напомним, что ранее госсекретарь США Марко Рубио уже заявлял о возможном пересмотре отношений с НАТО после войны с Ираном. По его словам, Вашингтон разочарован тем, что часть союзников отказалась поддержать операцию – в частности, не предоставила доступ к военным базам и воздушному пространству.

Между тем эксперты отмечают, что у Дональда Трампа фактически остался лишь один вариант для разблокирования Ормузского пролива – наземная операция, которая может существенно затянуть войну.

В то же время в Белом доме понимают, что силовое открытие этого стратегического маршрута может выйти за рамки запланированных сроков и привести к масштабной эскалации.

