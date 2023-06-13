Власти Египта сочли, что данное животное следует увековечить в виде экспоната в музее.

В Египте решили выставить в музее забальзамированное тело акулы, которая на днях съела российского туриста в Красном море. Об этом сообщает местное издание MZ-MZ.

"Вчера, в понедельник, в мухафазе Красное море в Египте специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря начали процесс бальзамирования акулы, напавшей на российского туриста, в рамках подготовки к экспонированию в музее института", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из брюха акулы, пойманной рыбаками, извлекли половину тела российского туриста – голову, грудь и руки. Остальную частью россиянина выловили непосредственно в море.

По данным издания, акула не доела россиянина только потому, что ее спугнули рыбаки, пытавшиеся спасти туриста. Позднее хищника все же поймали и доставили в Институт морских наук в Хургаде для анализа и вскрытия, подготовки научного отчета о ее поведении и извлечения тела туриста.

Сейчас местные власти думают над тем, как предотвратить подобные нападения акул в будущем. В частности, владельцев прибрежных гостиниц могут обязать ставить заграждения из сетей вдоль пляжей. Эта должно помешать акулам подплывать непосредственно к тем зонам, где купаются туристы.

Нападение акулы на россиянине в Египте

На прошлой неделе российский турист погиб при нападении акулы в Красном море возле Хургады. Нападение произошло на глазах у многочисленных свидетелей. Позднее рыбаки выследили и поймали эту акулу.

Хотя данный инцидент безусловно является трагическим, среди украинцев, вполне заслуженно обозленных на всех россиян в целом, он вызвал некоторое злорадство и массу шуток. В определенном смысле это является нормальным, если учитывать весь контекст происходящего между странами.

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