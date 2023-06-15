Путинисты заявили, что якобы будут поддерживать оккупантов.

Российские артисты, которые поддержали путинский режим и полномасштабную войну против нашей страны, решили "награждать" оккупантов за уничтожение и выведение из строя техники Вооруженных Сил Украины. Так, Николай Басков и Григорий Лепс публично поддержали идею продюсера Владимира Кисилева.

Лидер группы "Земляне" обещал платить по миллиону рублей (около 440 тысяч гривень) тем, кто сможет вывести из строя танки Leopard и Abrams. На встрече "Русской медиагруппы", которая проходила во время Петербургского международного экономического форума, эту идею решили поддержать и Басков с Лепсом. Путинисты утверждают, что так они хотят "внести свой вклад".

"Кто подобьет танк Leopard или Leopard-2 - миллион рублей (получит - УНИАН). Мы, как представители творчества, вносим свой вклад для наших бойцов. Чтоб мы знали, что они это не делают не только потому, что это их гражданская позиция. Мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали, что мы рядом с ними", - заявил Басков.

В свою очередь, Лепс заявил, что считает свое решение "правильным". Он утверждает, что будет делать это "искренне".

"Мы будем делать от чистого сердца... Если мы можем сделать какое-то денежное вознаграждение нашим бойцам, мы это сделаем... Мы будем помогать... Надеюсь, что мы абсолютно правы", - утверждает Лепс.

Что Лепс и Басков говорят о войне в Украине

Николай Басков поддерживает кремлевскую агрессию. Он даже заявлял, что пожертвовал миллион на нужды оккупантов. Певец не скрывает своей позиции и открыто хвалит Путина.

Его коллега, певец Григорий Лепс, так же поддерживает войну и российскую агрессию. В прошлом году он даже выступал в одном из городов временно оккупированной Донецкой области. Там он дал концерт и публично поддержал оккупантов.

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