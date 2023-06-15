По его словам, Киев "полностью контролирует" действующего президента США.

Топ-пропагандист РФ Владимир Соловьев снова отметился бредом об Украине и США. В этот раз он убеждает россиян, что украинцы полностью контролируют американского президента Джо Байдена.

Об этом он заявил в эфире одного из своих пропагандистских шоу. По версии кремлевского рупора, Киев подкупил лидера США-украинцы якобы дали Байдену какую-то" взятку", когда тот был еще вице-президентом при президентстве Барака Обамы.

"Речь идет о том, что иностранное государство дало взятку действующему вице-президенту Соединенных Штатов Америки. Давала его многократно. В конце концов этот человек стал президентом. У иностранного государства, которое давало взятку, есть 100-процентный рычаг давления на действующего президента. Поэтому Байден на самом деле абсолютно управляемый украинцами!", - заявил Соловьев.

Он заявил, что США необходимо "возбудить дело" против Зеленского за "вмешательство во внутренние дела и сокрытие принципиально важной информации".

"И вообще мы сейчас уже понимаем, зачем и почему Америка дает любое вооружение Украине", - подытожил топ-пропагандист.

Соловьев и его деятельность

Владимир Соловьев - топовый пропагандист Кремля. Он десятилетиями тиражирует фейки и обогащается миллионными гонорарами от режима Путина.

Накануне в СМИ всплыла информация об одном из его сыновей. Оказалось, что 21-летний Даниил Соловьев живет в Лондоне и работает моделью, позируя в ярких образах с женской одеждой, с маникюром и макияжем. Он привлек внимание тем, насколько его взгляды отличаются от взглядов его отца, ярого противника ЛГБТ, требующего отправлять российских срочников на войну.

После того, как многие СМИ рассказали о жизни его сына, Соловьев начал публично оправдываться и доказывать, что его сын учится в Москве и он "глубоко набожный парень".

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