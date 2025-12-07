Буданов признался, может ли ГУР прослушивать топ-чиновников Кремля

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что украинская военная разведка имеет возможность прослушивать разговоры высокопоставленных чиновников Кремля.
Об этом Буданов заявил в коротком комментарии "РБК-Украина".
"Можем, да. Мы за это деньги получаем", - ответил он.
Что предшествовало
Этот комментарий Буданова прозвучал на фоне публикаций в западных медиа о том, что именно Украина могла передать журналистам записи разговоров советника Путина Юрия Ушакова и ключевого переговорщика Кирилла Дмитриева.
В этом разговоре Ушаков и Дмитриев обсудили передачу администрации президента США Дональда Трампа "документа", который Вашингтон потом должен "сделать как свой". Вероятно, речь шла о так называемом мирном плане.
Перед этим СМИ также опубликовали слив разговора Ушакова и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению". Отмечается, что телефонный разговор политиков состоялся 14 октября и они разговаривали чуть более 5 минут. Во время разговора спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина".
Впоследствии Ушаков предположил, что кто-то "сливает" содержание подобных разговоров, но точно не Россия.