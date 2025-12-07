Буданов признался, может ли ГУР прослушивать топ-чиновников Кремля

Комментарий шефа украинской военной разведки прозвучал на фоне новостей о том, что именно Украина передала СМИ стенограммы разговоров советников Путина.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что украинская военная разведка имеет возможность прослушивать разговоры высокопоставленных чиновников Кремля.

Об этом Буданов заявил в коротком комментарии "РБК-Украина".

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", - ответил он.

Видео дня

Что предшествовало

Этот комментарий Буданова прозвучал на фоне публикаций в западных медиа о том, что именно Украина могла передать журналистам записи разговоров советника Путина Юрия Ушакова и ключевого переговорщика Кирилла Дмитриева.

В этом разговоре Ушаков и Дмитриев обсудили передачу администрации президента США Дональда Трампа "документа", который Вашингтон потом должен "сделать как свой". Вероятно, речь шла о так называемом мирном плане.

Перед этим СМИ также опубликовали слив разговора Ушакова и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Уиткофф советовал Ушакову, как представить Трампу предложения по "мирному соглашению". Отмечается, что телефонный разговор политиков состоялся 14 октября и они разговаривали чуть более 5 минут. Во время разговора спецпосланник Трампа заявил, что "глубоко уважает Путина".

Впоследствии Ушаков предположил, что кто-то "сливает" содержание подобных разговоров, но точно не Россия.

Вас также могут заинтересовать новости: