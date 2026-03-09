Запасов газа Великобритании хватит всего на два дня, - Daily Mail

В настоящее время Великобритания платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе.

Великобритания имеет запасы природного газа только на два дня, что вызывает опасения по поводу кризиса дефицита, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к закрытию крупнейшего в мире газового объекта, а Иран перекрыл ключевой судоходный канал, сообщает Daily Mail.

Издание отмечает, что, как свидетельствуют новые данные, опубликованные National Gas, запасы газа в Великобритании сократились с 18 000 ГВт·ч в прошлом году до 6700 ГВт·ч, что хватит только на 1,5 дня потребления. Добавляется, что такая же ситуация сохраняется в виде сжиженного природного газа (СПГ).

Как говорится в публикации, трейдеры решили воспользоваться ситуацией в Великобритании и устанавливают высокие цены на газ, поскольку знают, что у страны нет другого выбора, кроме как перебить цену своих европейских конкурентов.

Как подчеркивается в статье, в настоящее время Великобритания платит самую высокую оптовую цену на газ в Европе.

"Нарушение работы газового рынка частично вызвано почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок природного газа и нефти, и остановкой производства в некоторых регионах", - указывает издание.

Подчеркивается, что в начале недели Катар объявил о приостановке производства на крупнейшем в мире газовом месторождении Рас-Лаффан после атак со стороны Ирана.

Эксперты отрасли предупреждают, что цены на нефть вскоре достигнут 100 долларов за баррель и могут вырасти до 150 долларов, если война затянется.

Поставки российского газа в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что вице-премьер России Александр Новак заявил о желании его страны перенаправить поставки сжиженного природного газа с европейского рынка в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Новак уже обсудил стратегию с крупнейшими энергетическими компаниями страны и сообщил, что приоритет продаж сместился на Восток. По его словам, часть газа будет перенаправлена из Европы в Индию, Таиланд, Филиппины и Китайскую Народную Республику. Новак отметил, что речь идет о долгосрочных соглашениях.

Также мы писали, что по данным Reuters, национальная газовая компания Словакии SPP ведет переговоры с российским "Газпромом" об увеличении импорта российского газа в текущем и следующем годах. По данным источников издания, переговоры проходят накануне введения Европейским союзом запрета на российский газ. Отмечается, что цены на газ в ЕС подскочили на 50% из-за того, что Катар приостановил экспорт сжиженного природного газа в связи с ситуацией в Иране.

