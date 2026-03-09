'Потеря территории – это не самое худшее, что может случиться': комбриг о ситуации на фронте

Селивакин отметил, что у Украины будет возможность отбить оккупированные врагом территории, если будет сохранена боеспособность.

Украина неоднократно в своей истории была под оккупацией, заявил в интервью Новинарня командир 66-й механизированной бригады Ростислав Селивакин по позывному Крот.

Селивакин считает, что воюя против такого государства, как Россия, потери территорий – это не самое худшее, что может случиться:

"С другой стороны, воюя против такого государства, как Россия, потеря территорий – это не самое худшее, что может случиться. Украина неоднократно в своей истории была под оккупацией".

По его мнению, хуже для страны будет, если боеспособность потеряют Вооруженные силы Украины.

"Если мы сохраним боеспособность, то независимо от того, сколько потеряем в территории, у нас будет потенциал для того, чтобы отбить эти территории", - пояснил командир 66-й механизированной бригады.

Селивакин добавил, что сейчас основной задачей украинских защитников является нанесение противнику максимальных потерь.

"На данный момент мы можем нанести ему максимальные потери, стойко обороняя позиции", - отметил военный.

По его мнению, Украина не может на одном и том же рубеже закончить войну:

"Должно быть понимание, что когда речь идет о бесконечном человеческом ресурсе России, это очевидно, что на одном и том же рубеже мы не способны закончить войну".

Также Селивакин поделился, что, по его мнению, причиной значительных потерь территорий в 2025 году стало то, что в течение длительного периода времени была спокойная обстановка на некоторых направлениях, в частности, на Гуляйполе.

Комбриг добавил, что подразделения, которые там стояли, к тому же, не были в приоритетах комплектования, что также является одной из причин.

"Подразделения больше всего развиваются и становятся более боеспособными и профессиональными только в сложных условиях обстановки", - поделился Селивакин и добавил, что в этом он убедился на примере своей бригады.

По его словам, такая непростая ситуация помогла быстро сформировать коллектив, найти в нем хороших инициативных офицеров.

"Руководители проявляют себя, принимая решения, реагируя на те или иные изменения в обстановке. В спокойных условиях, на спокойных участках фронта, которые резко стали атакованными, невозможно было оценить тех или иных офицеров. Все были "классными парнями", потому что пока спокойно - все классные", - пояснил он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что Россия хочет продолжать оккупацию украинских земель. Он добавил, что главные цели весеннего наступления у россиян - захват Донецкой и Луганской областей. Зеленский отметил, что в принципе, планы врага не изменились. Однако происходит отсрочка из-за того, что они не в состоянии это сделать имеющимися средствами и силами, а также из-за действий Сил обороны Украины. Также президент Украины добавил, что противник рассматривает для наступления и Запорожскую область. По словам Зеленского, Вооруженные силы Украины на данный момент восстановили контроль над около 400-435 км территории.

Также мы писали, что аналитики Института изучения войны отметили, что контрнаступление Украины в феврале могло сорвать планы России на дальнейшее продвижение в Запорожской области и на ожидаемое весенне-летнее наступление в Донецкой области. Аналитики рассказали, что российское военное командование передислоцировало элитные воздушно-десантные и морские пехотные части с Покровского направления на южную линию фронта. Ранее подобная ситуация была в 2024 году, когда элитные подразделения морской пехоты РФ из-за украинских контратак перенаправили в Курскую область, а в 2025 году - в Добропольский тактический район. Подчеркивается, что переброска частей ВДВ российским военным командованием на юг Украины в январе произошла раньше украинского контрнаступления.

