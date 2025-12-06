Глава ГУР подчеркнул, что такие атаки являются очень болезненными для страны-агрессора.

Потери от украинских атак для РФ гораздо больше, чем все санкции западных стран. Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов во время форума "выСтоим", передает "Новини.LIVE".

"Когда мы говорим о 18, 20, 21% нефтеперерабатывающей отрасли РФ (которая была поражена), то это не совсем корректное выражение. Правильно говорить - нефтепереработки по категории "бензин", где мы действительно нанесли более 20% потерь РФ. Это очень болезненно для финансового состояния страны, ведь это 1/5 всего потенциала", - отметил он.

В то же время Буданов подчеркнул, что нужно понимать, что украинские удары по бензиновой отрасли влияют на социум, финансово-экономическое состояние государства, способность в дальнейшем планировать бюджеты и тому подобное.

Видео дня

"Но на темп ведения войны это особенно, к сожалению, влиять не может. Во-первых, военная техника работает в основном на дизельном топливе. Во-вторых, Россия такая страна, в которой люди будут ходить пешком и грызть хлеб, но в армию все, что нужно, будет идти. Это нам нужно всем осознать и честно признать", - добавил глава ГУР МО Украины.

В свою очередь Буданов считает, что держать этот показатель 20% нужно, а также можно его увеличить до 30%, что является более менее реалистичной задачей.

Атаки Украины по объектам РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 5 декабря дроны атаковали порт в Темрюке, в результате чего там есть повреждения, а также возник пожар. Позже сообщалось о поражении резервуаров с топливом и пожаре.

"Из-за атаки БпЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание", - добавили в сообщении местных властей.

Также сообщалось, что украинские разведчики ударили по важным элементам российской ПВО на Донбассе. Только за одну ночь "под горячую руку" разведчиков попали пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве и сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

Вас также могут заинтересовать новости: