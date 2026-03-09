Искусственный интеллект разгадал одну из величайших загадок археологии

Алгоритм проанализировал десятки тысяч участков и помог археологам подтвердить сотни новых древних рисунков на плато Наска.

Ученые с помощью системы искусственного интеллекта смогли обнаружить сотни ранее неизвестных геоглифов в пустыне Наска в Перу – одном из самых загадочных археологических мест мира. Новое исследование позволило значительно ускорить поиск древних рисунков, созданных более двух тысяч лет назад.

Работу провела международная команда под руководством археолога Масато Сакаи из Университета Ямагата в сотрудничестве с исследователями из IBM Research. Они применили систему глубокого обучения для анализа огромной территории плато Наска.

Алгоритм анализировал спутниковые и аэрофотоснимки, создавая карту вероятных мест, где могли находиться геоглифы. Программа выделила 47 410 потенциальных участков. После дополнительного цифрового анализа исследователи сузили список до 1309 перспективных мест, которые проверили с помощью дронов и полевых исследований.

В результате археологи подтвердили существование 303 новых фигуративных геоглифов и еще 42 геометрических рисунков, которые ранее не были задокументированы. Теперь общее количество известных изображений на плато возросло до 683.

Большинство новых находок – это небольшие рельефные геоглифы длиной примерно девять метров. Они часто изображают людей, отрубленные головы или одомашненных животных, в частности лам. Зато большие линейные рисунки, которые могут достигать около 90 метров, обычно изображают диких животных – птиц, китов или других существ.

Одним из самых интересных открытий стала 22-метровая фигура косатки с ножом, мотив которой также встречается на керамике культуры Наска.

По словам Масато Сакаи, искусственный интеллект существенно ускорил исследования.

"Использование искусственного интеллекта позволило нам быстрее и точнее картографировать распределение геоглифов", – пояснил археолог.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что применение алгоритмов позволило увеличить темпы открытий примерно в 16 раз по сравнению с традиционными методами.

Несмотря на значительные результаты, работа еще далека от завершения. Алгоритм уже указал почти тысячу новых потенциальных мест, которые могут скрывать дополнительные геоглифы. Это означает, что загадки пустыни Наска еще далеко не полностью разгаданы.

