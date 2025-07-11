Речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях.

Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на заместителя главы правительства РФ Дмитрия Патрушева, который организовал массовое похищение зерна из временно оккупированных регионов Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ в Telegram, по материалам дела, с начала полномасштабной войны при координации российского чиновника оккупанты вывезли в страну-агрессора более 4 млн тонн украинских зерновых культур на общую сумму более 23 млрд гривен.

Расследование установило, что речь идет о масштабном разграблении оккупантами агропредприятий на временно захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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Отмечается, что в дальнейшем награбленную сельхозпродукцию враг реализовывал "теневым флотом" РФ в страны Ближнего Востока и Северной Африки под видом российского товара.

В спецслужбе напомнили, что Дмитрий Патрушев является сыном "серого кардинала" Кремля Николая Патрушева, который в течение четверти века возглавлял сначала ФСБ, а затем совет безопасности РФ и сейчас занимает должность помощника Путина.

"По имеющимся данным, именно Патрушев-"старший" пролоббировал назначение своего сына на должность министра сельского хозяйства России и впоследствии - заместителя председателя российского правительства. Чтобы организовать похищение украинского зерна, Дмитрий Патрушев использовал делегированные ему полномочия министра агрополитики страны-агрессора", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку злоумышленник находится на территории страны-агрессора, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

Другие новости о действиях СБУ

Как сообщал УНИАН, на днях контрразведка СБУ задержала в Киеве двух граждан Китайской Народной Республики, которые пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

Кроме того, СБУ с Генпрокуратурой также недавно проводили масштабные обыски на таможнях. Одна из причин - предотвращение контрабанды оружия и наркотиков. Однако это не все.

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