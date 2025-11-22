Эти дроны напичканы высокими технологиями. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта обрабатывает данные в реальном времени.

Германия отправит свои новые высокотехнологичные дроны-акулы защищать Балтийское море от диверсий.

Как пишет издание Bild, подводный дрон под названием Greyshark, созданный в Германии и набитый высокими технологиями, должен будет:

патрулировать море для защиты критической инфраструктуры;

обнаруживать вражеские разведывательные аппараты;

мониторить акваторию.

Издание отметило, что дрон похож на мини-субмарину и он уже прошел ходовые испытания.

Отмечается, что беспилотник работает на водородном приводе, поэтому может неделями обходиться без дозаправки. У модели есть несколько вариантов. Например, в варианте Foxtrot возможна даже продолжительность плавания до 4 месяцев и на расстояние до 10 тыс. морских миль.

"Беспилотник использует 17 высокотехнологичных датчиков. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта обрабатывает данные в реальном времени и распознает возможные вражеские объекты", - написало издание о немецкой разработке.

Издание добавило, что серийный выпуск этих дронов может начаться уже в следующем году. Компания-разработчик отметила, что на дроны уже есть покупатели.

Морские дроны

Моду на морские дроны задала Украина. Именно благодаря им стране удалось серьезно усложнить жизнь России на Черном море и в аннексированном Крыму.

Позже СМИ сообщали, что США также заинтересовалось созданием целого флота морских дронов. Однако у сверхдержавы пока ничего не получается. Все инициативы проваливаются на стадии испытаний.

