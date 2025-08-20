Пентагон, видя влияние морских беспилотников в Украине, заявил о необходимости создания роев таких дронов для сдерживания Китая. Но пока, что что-то идет не так.

Недавние испытания у побережья Калифорнии беспилотных катеров Военно-морских сил (ВМС) США не увенчались успехом.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, один из них неожиданно заглох и пока чиновники пытались устранить программный сбой, другой беспилотник врезался в правый борт стоявшего на холостом ходу катера, перелетел через палубу и рухнул обратно в воду.

Издание отметило, что ранее об этом случае ничего не сообщалось, хотя на самом деле он стал одним из серии неудач Пентагона в его работе над созданием флота беспилотных катеров.

В частности, ранее, во время другого испытания ВМС, капитан вспомогательного катера упал в воду после того, как другой морской дрон, который он буксировал, внезапно ускорился. Капитан был спасен.

Оба инцидента стали результатом сочетания программных сбоев и человеческого фактора, включая сбои в связи между бортовыми системами и внешним автономным программным обеспечением, сообщил источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Издание отметило, что Пентагон, видя масштабное влияние морских беспилотников на войне в Украине, неоднократно заявлял о необходимости создания роев воздушных и морских беспилотников для сдерживания потенциального продвижения Китая через Тайваньский пролив.

Журналисты напомнили, что созданные Украиной морские дроны, способные нести оружие, взрывчатку и оборудование для наблюдения, управляются дистанционно и стоят около $250 тыс., что делает их оптимальными для миссий камикадзе, которые нейтрализовали Черноморский флот РФ.

Но ВМС США хотят создать автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами и без участия человека. Это более амбициозная задача, требующая больших затрат: до нескольких миллионов долларов за катер.

Недавние неудачные испытания выявили трудности, с которыми сталкиваются ВМС при внедрении новых технологий, заявил Брайан Кларк, эксперт по автономным боевым действиям из Института Хадсона. Им потребуется адаптировать свою "тактику, поскольку они лучше понимают, на что способны эти системы, а на что - нет".

Но, как подчеркнуло издание, проблемы ВМС выходят за рамки обеспечения работы катеров: их автономное морское подразделение по сбору данных с помощью беспилотников пострадало от увольнения своего высокопоставленного адмирала, а высокопоставленный представитель Пентагона выразил обеспокоенность по поводу программы на откровенной недавней встрече с руководством ВМС.

После последнего инцидента Отдел оборонных инноваций Пентагона (DIU), закупивший оборудование для испытаний, приостановил на неопределенный срок контракт стоимостью около $20 млн с компанией, предоставляющей автономное программное обеспечение для управления некоторыми судами.

"Эти системы будут играть решающую роль в будущем военно-морской войны, расширяя радиус действия флота, улучшая ситуационную осведомлённость и повышая боевую эффективность", - заявлял месяц назад исполняющий обязанности начальника военно-морских операций Джим Килби.

Издание напомнило в связи с этим, что под эти нужды глава Белого дома Дональд Трамп даже выделил почти $5 млрд.

Комментируя неудачи с морскими дронами T.X. Хэммс, эксперт по автономному оружию и член Атлантического совета, заявил, что ВМС США находятся в непонятном положении, пытаясь быстро пересмотреть десятилетия традиций:

"Система, привыкшая строить масштабные проекты, годами принимать решения, а теперь вы внезапно требуете от них действовать быстро".

Морские дроны США

Год назад стало известно, что ВМС США экспериментируют с сотнями морских дронов, вдохновившись успехами Украины. В рамках инициативы Replicator, объявленной в августе 2023 года, Министерство обороны США намерено в течение двух лет разместить тысячи недорогих беспилотников для противодействия угрозам на суше, в воздухе и на море.

