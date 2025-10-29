Польские истребители перехватили самолет-разведчик РФ над Балтийским морем

Ил-20 летел с выключенным транспондером и без плана полета, поэтому польские МиГ-29 быстро перехватили и сопроводили его над Балтийским морем.

28 октября пара польских истребителей МиГ-29 поднялась на перехват российского самолета Ил-20, который выполнял разведывательную миссию над Балтийским морем. Об инциденте сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По данным польских военных, самолет РФ находился в международном воздушном пространстве, но действовал с нарушением правил - без поданного плана полета и с выключенным транспондером, что затрудняет его отслеживание гражданскими радарами.

Польские истребители осуществили перехват, визуально идентифицировали российский самолет и сопровождали его до тех пор, пока он не покинул зону контроля. Подчеркивается, что российский самолет не нарушал воздушного пространства Польши.

"Благодаря высокой боевой готовности, профессионализму пилотов и эффективной работе системы противовоздушной обороны операции были выполнены быстро, эффективно и безопасно", - говорится в заявлении польского командования.

Перехват самолетов РФ

Как сообщал УНИАН, 25 сентября над Балтийским морем перехватили сразу пять российских самолетов. Участие в операции приняли два венгерских истребителя Gripen, которые поднимались с аэродрома в литовском городе Шяуляй.

Днем ранее, 24 сентября, воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне ПВО Аляски. Несколько бортов подняли на перехват российских самолетов.

