Монголия должна объяснить, почему не арестовала Путина, - прокурор МУС

Карим Хан уверен, что Путин все же будет на скамье подсудимых в Гааге.

Монголии придется объяснить Гааге, почему она не арестовала российского диктатора Владимира Путина во время его визита в страну. Об этом в интервью русской службе BBC News заявил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

"Переговорный процесс на уровне суда ведется. Судьи могут дать свои рекомендации на случай, если будет выявлено отсутствие сотрудничества, но я не хочу ничего предсказывать, потому что сейчас этот вопрос решается между судьями и правительством Монголии", - рассказал прокурор.

На вопрос, окажется ли Путин под судом в Гааге, Хан ответил, что история показала, как это произошло с диктаторами в прошлом.

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"Люди смеялись, когда трибунал по бывшей Югославии добивался ордеров на арест Караджича и Младича, не говоря уже о Милошевиче, когда Специальный суд по Сьерра-Леоне выдавал ордер на арест бывшего президента Чарльза Тейлора, но, как показала история, эти люди, которые в прошлом обладали большой властью в своей стране и в регионе, в итоге оказались на скамье подсудимых", - отметил прокурор.

Визит Путина в Монголию

В Монголии объяснили решение не арестовывать Путина во время его визита в страну 2-3 сентября. В частности, представитель монгольского правительства заявил, что Монголия оказалась в энергетической зависимости, что затрудняет возможность заключения Путина по ордеру МУС за военные преступления в Украине.

Также УНИАН сообщал, что во время визита Путина в Монголию активисты развернули флаг Украины. Также они держали плакат с надписью "Прочь отсюда военного преступника Путина".

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