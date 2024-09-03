Энергетическая зависимость ставит Монголию, зажатую между Россией и Китаем, в затруднительное положение.

Монголия оказалась в энергетической зависимости, что затрудняет возможность ареста правителя России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) за военные преступления в Украине. Об этом в комментарии для Politico сказал представитель монгольского правительства.

По его словам, энергетическая зависимость ставит Монголию, зажатую между Россией и Китаем, в затруднительное положение.

"Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии у наших непосредственных соседей, которые ранее испытывали перебои по техническим причинам. Это снабжение имеет решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа", - сказал спикер. Видео дня

Он добавил, что Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях, "как это было продемонстрировано в наших официальных заявлениях на сегодняшний день".

Визит Путина в Монголию - последние новости

Как сообщал УНИАН, во время визита Путина в Монголию активисты развернули флаг Украины. Также они держали плакат с надписью "Прочь отсюда военного преступника Путина".

Визит проходит на фоне многочисленных призывов к Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте Путина. Межправительственный судебный орган уже 18 месяцев разыскивает российского правителя за незаконную депортацию и перемещение детей с оккупированных частей Украины в РФ.

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