Путина не арестовали в Монголии - несмотря на призывы выполнить ордер МУС об аресте / скриншот иллюстративный

В Монголии полиция и силовики мешали протестующим держать украинский флаг во время визита правителя России Владимира Путина в Улан-Баторе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что местные власти развернули красную дорожку и выстроили почетный караул для Путина в международном аэропорту Улан-Батора, а президент Монголии Ухнагийн Хурелсух сопровождал российского диктатора во Дворец правительства, где два руководителя отдали дань уважения статуе Чингисхана, прежде чем пойти внутрь для закрытых встреч.

Местные власти развернули красную дорожку и выстроили почетный караул для Путина / фото Reuters

"Визит происходит на фоне многочисленных призывов к Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина. Межправительственный судебный орган уже 18 месяцев разыскивает российского правителя за незаконную депортацию и перемещение детей из оккупированных частей Украины в Россию", - говорится в материале.

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Издание уточняет, что Монголия присоединилась к МУС еще в 2003 году.

"Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии с собственными интересами. Однако существует ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали.

Визит Путина в Монголию

Международный уголовный суд пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве в контексте визита в эту страну российского правителя Путина. Так, по словам представителя МУС Фади эль-Абдаллы, Монголия, как и другие страны-члены суда, имеет "обязательства сотрудничать". Это включает выполнение ордеров на арест, таких как тот, который суд выдал на арест Путина в 2023 году.

Позже неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Монголии арестовать Путина. Там напомнили, что против Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге.

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