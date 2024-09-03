Российского диктатора не арестовали - несмотря на призывы выполнить ордер МУС об аресте.

В Монголии полиция и силовики мешали протестующим держать украинский флаг во время визита правителя России Владимира Путина в Улан-Баторе. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что местные власти развернули красную дорожку и выстроили почетный караул для Путина в международном аэропорту Улан-Батора, а президент Монголии Ухнагийн Хурелсух сопровождал российского диктатора во Дворец правительства, где два руководителя отдали дань уважения статуе Чингисхана, прежде чем пойти внутрь для закрытых встреч.

"Визит происходит на фоне многочисленных призывов к Монголии выполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина. Межправительственный судебный орган уже 18 месяцев разыскивает российского правителя за незаконную депортацию и перемещение детей из оккупированных частей Украины в Россию", - говорится в материале. Видео дня

Издание уточняет, что Монголия присоединилась к МУС еще в 2003 году.

"Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии с собственными интересами. Однако существует ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом", - заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали.

Визит Путина в Монголию

Международный уголовный суд пригрозил Монголии последствиями за отказ в сотрудничестве в контексте визита в эту страну российского правителя Путина. Так, по словам представителя МУС Фади эль-Абдаллы, Монголия, как и другие страны-члены суда, имеет "обязательства сотрудничать". Это включает выполнение ордеров на арест, таких как тот, который суд выдал на арест Путина в 2023 году.

Позже неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Монголии арестовать Путина. Там напомнили, что против Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в Гааге.

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