В России есть списки граждан, которые проявляют протестные настроения и представляют угрозу для режима Путина.

Российское руководство целенаправлено истребляет население России, которое выступает против политики Кремля, а также жителей оккупированных регионов путем мобилизации.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в программе "Орестократия".

В качестве примера Скибицкий назвал Северный Кавказ, где есть вероятность возникновения протестного движения.

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"Поэтому идет полная мобилизация молодых людей из тех мест, которые способны противостоять, которые способны выступить против Кремля", – отметил представитель разведки.

У российских властей есть списки и данные граждан, которые проявляют протестные настроения и представляют угрозу для режима Путина. Ликвидацию этой опасности можно легко прикрыть мобилизацией.

Так, активная мобилизация проходит в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые позднее могут выступить против политики Кремля.

"Если мы говорим о бурятах, о регионах РФ, расположенных за тысячи километров от Москвы, они не сильно развиты. Мы видим, те же унитазы, стиральные машины вывозят из Украины… В результате мобилизации они станут еще более депрессивными, потому что призывается молодое население, опытные рабочие. Рано или поздно сельское население поймет всю трагедию своего существования", – подчеркнул Скибицкий.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. По официальным данным, призвать планировали около 300 тысяч граждан.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что объявив в РФ мобилизацию и сделав попытку аннексии частей четырех областей Украины российский президент Владимир Путин создал для себя очень угрожающую ситуацию.

Примечательно, что число граждан, покинувших Россию из-за мобилизации, втрое превысило официальный план по призыву в армию. Из страны выехали около 1 млн человек.

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