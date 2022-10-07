Российское руководство целенаправлено истребляет население России, которое выступает против политики Кремля, а также жителей оккупированных регионов путем мобилизации.
Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в программе "Орестократия".
В качестве примера Скибицкий назвал Северный Кавказ, где есть вероятность возникновения протестного движения.
"Поэтому идет полная мобилизация молодых людей из тех мест, которые способны противостоять, которые способны выступить против Кремля", – отметил представитель разведки.
У российских властей есть списки и данные граждан, которые проявляют протестные настроения и представляют угрозу для режима Путина. Ликвидацию этой опасности можно легко прикрыть мобилизацией.
Так, активная мобилизация проходит в Татарстане и других регионах, где проживают национальные меньшинства, которые позднее могут выступить против политики Кремля.
"Если мы говорим о бурятах, о регионах РФ, расположенных за тысячи километров от Москвы, они не сильно развиты. Мы видим, те же унитазы, стиральные машины вывозят из Украины… В результате мобилизации они станут еще более депрессивными, потому что призывается молодое население, опытные рабочие. Рано или поздно сельское население поймет всю трагедию своего существования", – подчеркнул Скибицкий.
Мобилизация в России
Как сообщал УНИАН, 21 сентября Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации. По официальным данным, призвать планировали около 300 тысяч граждан.
Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что объявив в РФ мобилизацию и сделав попытку аннексии частей четырех областей Украины российский президент Владимир Путин создал для себя очень угрожающую ситуацию.
Примечательно, что число граждан, покинувших Россию из-за мобилизации, втрое превысило официальный план по призыву в армию. Из страны выехали около 1 млн человек.