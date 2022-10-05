Из РФ от мобилизации убежал средний класс, отметил публицист.

Объявив в РФ мобилизацию и сделав попытку аннексии частей четырех областей Украины российский президент Владимир Путин создал для себя очень угрожающую ситуацию.

Глава РФ создал расхождение с группировкой своих ближних соратников, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире "Фейгин Live".

"Пойдя на мобилизацию, сорвав любую возможность дальнейших переговоров аннексией, он создал… расхождение, растущее с каждым днем, между собой и группой ближайших соратников - это очень угрожающая ситуация", - заявил он.

Эксперт добавил, что есть растущий разрыв между личными интересами Путина и личными интересами группировки его соратников. Пионтковский сказал, что также растет разрыв между президентом и базой его поддержки - тем самым глубинным народом.

Политолог подчеркнул, что от мобилизации в РФ убежал средний класс.

Мобилизация россиян и попытка аннексии территории четырех областей Украины - важные новости

21 сентября Владимир Путин поставил россиян перед фактом, что в РФ началась частичная мобилизация военных. Повестки в армию должны были получать только те, кто находился в запасе, однако в сети не раз сообщали, что мобилизовали и непригодных к службе.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. По сведениям СМИ, число мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.

30 сентября лидер РФ объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, в которых российские оккупанты под дулами автоматов провела "референдумы" о вхождении в состав России.

Псевдорефедендумы не признали, в частности, Украина, США и государства-члены Европейского Союза.

Также 30 числа Путин предложил Киеву переговоры. В тот же день лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным договориться о сосуществовании невозможно, и наша страна будет вести диалог с другим президентом РФ.

4 ноября появилась информация, что после объявления мобилизации Россию уже покинули почти миллион граждан.

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