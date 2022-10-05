Объявив в РФ мобилизацию и сделав попытку аннексии частей четырех областей Украины российский президент Владимир Путин создал для себя очень угрожающую ситуацию.
Глава РФ создал расхождение с группировкой своих ближних соратников, рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире "Фейгин Live".
"Пойдя на мобилизацию, сорвав любую возможность дальнейших переговоров аннексией, он создал… расхождение, растущее с каждым днем, между собой и группой ближайших соратников - это очень угрожающая ситуация", - заявил он.
Эксперт добавил, что есть растущий разрыв между личными интересами Путина и личными интересами группировки его соратников. Пионтковский сказал, что также растет разрыв между президентом и базой его поддержки - тем самым глубинным народом.
Политолог подчеркнул, что от мобилизации в РФ убежал средний класс.
Мобилизация россиян и попытка аннексии территории четырех областей Украины - важные новости
21 сентября Владимир Путин поставил россиян перед фактом, что в РФ началась частичная мобилизация военных. Повестки в армию должны были получать только те, кто находился в запасе, однако в сети не раз сообщали, что мобилизовали и непригодных к службе.
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу утверждал, что мобилизовать хотят около 300 тыс. человек. По сведениям СМИ, число мобилизованных в России может превысить 1 млн человек.
30 сентября лидер РФ объявил об аннексии частей четырех областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской, в которых российские оккупанты под дулами автоматов провела "референдумы" о вхождении в состав России.
Псевдорефедендумы не признали, в частности, Украина, США и государства-члены Европейского Союза.
Также 30 числа Путин предложил Киеву переговоры. В тот же день лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что с Путиным договориться о сосуществовании невозможно, и наша страна будет вести диалог с другим президентом РФ.
4 ноября появилась информация, что после объявления мобилизации Россию уже покинули почти миллион граждан.