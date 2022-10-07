Сама мобилизационная система в России была разрушена еще 8-10 лет назад

Россия уже начала перебрасывать на горячие участки фронта мобилизованных - тех, кто прошел сборы резервистов.

Об этом в беседе с Юлией Латыниной рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Сама мобилизационная система в России была разрушена еще 8-10 лет назад по ненадобности, отметил он. Этих "мобиков" россияне вывели "в поля" без подготовки.

"Доукомплектование частей проходило либо на линии фронта, либо сам фронт подошел к месту дислокации частей. Пока нельзя сказать, что они себя как-то проявили. Их используют в качестве вьючных животных: сначала определяют тыловые задачи, но так как ситуация динамична, поэтому они также попадают в плен, как было в Лимане", - объяснил Свитан.

Он добавил, что уже через 2-3 недели в Украину могут зайти до 50 тысяч мобилизованных РФ, но "они первыми попадут под раздачу, так как не готовы воевать даже и в тылу".

"Пойдет обратная волна гробиков этих мобиков в середине ноября. Она закроет все мобилизационные моменты, как это было в Афганистане. Похоронить одного человека требует раз в 10 больше времени, чем призвать одного человека. Потому этой обратной волной в середине ноября все мобилизационные системы РФ будут остановлены", - сказал Свитан.

Свитан подчеркнул, что в настоящее время наблюдается дефицит сил у России, потому каждому новоприбывшему найдется работа.

Мобилизация в России

21 сентября российский президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В итоге из России убежали сотни тысяч мужчин.

Предварительно российское командование планировало набрать до 300 тысяч военнообязанных. Появляются все новые данные, что некоторые "резервисты" уже брошены на самые горячие участки линии фронта.

По мнению западных экспертов, мобилизация вряд ли сможет изменить нынешнее сложное положение ВС РФ на поле боя. Некоторые СМИ пишут, что обновление разбитых частей новобранцами может разве что замедлить продвижение ВСУ.

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