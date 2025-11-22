28 пунктов могут разрушить безопасность Европы. Эксперты бьют тревогу и предупреждают, что впереди критический момент.

Мирный план Дональда Трампа может обернуться катастрофой. Европа должна "взять ответственность", иначе заплатят все, пишет международный обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Мирный план Трампа по Украине, который уже вызвал волну критики по всему Западу, может поставить под угрозу фундаментальные принципы безопасности, действовавшие с конца Второй мировой войны. Аналитики и бывшие дипломаты предупреждают: если Европа не активизируется и не гарантирует защиту Украины, последствия могут ощутить все.

"Если план будет принят, это вознаградит вооруженную агрессию. Священный принцип, что даже фактические границы не могут быть изменены силой, будет попрано по приказу лидера свободного мира", - пишет Вагхорн.

План, который предлагает капитуляцию Украины

По мнению критиков, документ Трампа не является настоящим мирным планом - он фактически повторяет требования Кремля. Предложение предусматривает:

передачу России территорий, захваченных во время вторжения;

отказ Украины от вступления в НАТО;

запрет на дальнобойное оружие и иностранные войска;

ограничение украинской армии более чем вдвое;

добавление к "цене мира" территорий, которые Россия так и не смогла захватить, несмотря на огромные потери.

Еще более опасным Вагхорн называет пункт, который предлагает вести переговоры между НАТО и Россией, причем США будут выступать "посредником", а не союзником. Это, по его словам, подрывает саму суть трансатлантического единства.

"Вознаградите агрессора - и он вернется"

Критики предостерегают, что план Трампа не ведет к миру. Путин неоднократно заявлял о своих амбициях в отношении всей Украины, а его история военных кампаний свидетельствует: любая пауза лишь дает время перегруппироваться.

"Вознаградите агрессора - и он вернется за новыми целями", - напоминает эксперт, предупреждая, что тактика умиротворения лишь откроет Москве путь к Киеву.

Самый большой кризис в трансатлантических отношениях за десятилетия

Аналитик называет ситуацию самым серьезным вызовом для трансатлантического альянса с момента создания НАТО.

Парад мировых лидеров, которые хвалят Трампа за его план прекращения огня в Газе, лишь усиливает его уверенность, что глобальные конфликты можно "решить за несколько шагов".

Но мирный план для Газы погряз в проблемах и не касается причин войны - и то же самое может произойти с Украиной, только с гораздо более серьезными последствиями для всего региона.

Европа должна действовать - или проиграют все

Как предупреждает неназванный бывший министр иностранных дел одной из стран Балтии:

"В плане из 28 пунктов есть очевидное послание для Европы: это конец конца. Нам ясно сказали, что безопасность Украины - это уже ответственность Европы. И сейчас это на самом деле так".

Эксперты отмечают, что Европа должна взять на себя роль гаранта безопасности Украины - не ждать решений из Вашингтона, а формировать их самостоятельно.

Иначе, заключает автор, "цена американской измены" ляжет на всех: от стран Балтии до остальных стран ЕС. Если континент не поддержит Украину, он рискует потерять собственную безопасность.

Мирный план с проблемами - последние новости

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что Украина "должна принять" 28-пунктный мирный план, который предусматривает передачу России части украинских территорий и существенные ограничения для ВСУ. Критики предупреждают, что план фактически повторяет требования Кремля и может привести к хаосу в Украине, пишет Sky News.

Bloomberg пишет, что внимание европейцев теперь смещается к закулисным переговорам на G20 в Йоханнесбурге, где они попытаются согласовать общую позицию и добиться изменения плана.

