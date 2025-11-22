Впереди - критические дни, от которых может зависеть не только формат будущего мира, но и единство Запада, отмечает агентство.

Европейские лидеры пытаются выиграть дополнительное время для Украины после того, как администрация Дональда Трампа установила жесткий срок - до следующего четверга - для принятия 28-пунктного мирного плана, что, по мнению Киева и западных партнеров, является фактической уступкой России, пишет Bloomberg.

Европа выясняет, насколько жесткий ультиматум США

Президент Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции и Германии проводил переговоры, пытаясь понять, является ли дедлайн настоящим ультиматумом или лишь элементом давления.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поговорил с Дональдом Трампом и сообщил, что консультации продолжатся на уровне советников по нацбезопасности - в частности с Марко Рубио, который также занимает должность госсекретаря. Рубио уже заявил, что план - это "не окончательный документ", а идея, призванная "генерировать новые подходы".

Видео дня

И сам Трамп в пятницу вечером дал понять, что готов отказаться от участия США, если Киев не согласится:

В то же время президент США намекнул на возможность переноса срока, заявив Fox News Radio, что дедлайн может "двигаться, если все идет хорошо".

Саммит G20 станет критическим

По данным источников, внимание европейцев теперь смещается к закулисным переговорам на G20 в Йоханнесбурге, где они попытаются согласовать общую позицию и добиться изменения плана.

Эксперты предупреждают, что американское предложение может размыть все усилия ЕС по выработке единой линии по Украине.

"Этот план отбрасывает европейские усилия на нет и возвращает всех в исходную точку", - отметила Рейчел Риццо из Европейского центра Атлантического совета.

Один европейский чиновник отметил, что Украина, несмотря на давление, продолжает наносить удары в глубь России и удерживать оборону, тогда как новые санкции США уже вступают в силу.

Вашингтон уверяет, что это лишь "точка отсчета"

В Европе надеются, что ситуация повторит предыдущие раунды давления Трампа, когда он отступал после сопротивления Киева и союзников.

Эксперт Гарвардского университета Меган О'Салливан отметила:

"Ожидать, что такое предложение можно согласовать до четверга - немыслимо".

В пятницу Зеленский сообщил, что почти час говорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром армии Дэном Дрисколлом, которые приехали в Киев.

Путин же в очередной раз обвинил Украину в нежелании мира и заявил, что "соглашение предложили США, а не Россия".

Раскол в США: республиканцы выступили против плана

Несколько высокопоставленных республиканцев раскритиковали предложение Трампа. Сенатор Роджер Уикер заявил: "Украину нельзя заставлять отдавать свои земли одному из самых злобных военных преступников в мире".

Митч Макконнелл добавил:

"Если советники президента больше занимаются тем, чтобы успокоить Путина, чем достичь настоящего мира, Трампу нужны новые советники".

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина оказалась перед одним из самых сложных решений за все время полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский предупредил, что страна рискует либо потерять свое достоинство и свободу, либо - поддержку Вашингтона, если отклонит американский мирный план, который фактически закрепляет ключевые требования России, пишет Reuters.

Трамп и российский диктатор Владимир Путин потребовали от Зеленского согласиться с их "мирным планом" до четверга, иначе ему грозит поражение. Как пишет The Telegraph, Трамп считает этот срок "уместным" и пригрозил Украине лишить ее помощи США, если требование не будет выполнено.

Вас также могут заинтересовать новости: