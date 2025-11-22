На фоне жесткого давления США, сопротивления европейцев и публичного сопротивления Киева Украина стоит перед одним из самых сложных дипломатических решений за все время войны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "должна принять" 28-пунктный мирный план, который предусматривает передачу России части украинских территорий и существенные ограничения для ВСУ. Критики предупреждают, что план фактически повторяет требования Кремля и может привести к хаосу в Украине, пишет Sky News.

Американский президент публично нажал на Киев, заявив в Белом доме, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому "это должно понравиться", имея в виду свой план мира.

Трамп также вспомнил их февральскую встречу в Овальном кабинете, где сказал Зеленскому:

"У тебя нет карт".

Несмотря на установленный дедлайн - до четверга - США допускают возможность его продления для окончательного согласования условий.

Путин уже прокомментировал инициативу, назвав ее "возможной основой для окончательного урегулирования".

Зеленский: "Один из самых сложных дней в нашей истории"

В обращении к украинцам президент заявил, что план вызывает серьезные предостережения: "Или потеря достоинства, или риск потерять ключевого партнера... Или принятие сложного списка из 28 требований, или переживание чрезвычайно суровой зимы".

Он подчеркнул:

"Жизнь без свободы... И все это, пока нас просят доверять тому, кто уже дважды напал на нас".

Также сообщается, что Вашингтон пригрозил прекратить передачу разведданных и оружия, если Киев не согласится.

Даже республиканцы критикуют план Трампа

Выступил против документа и влиятельный сенатор-республиканец Роджер Уикер. Он предупредил, что план "имеет реальные проблемы":

"Я очень скептически отношусь к достижению мира... Украину не следует заставлять отдавать свои земли одному из самых злобных военных преступников в мире, Владимиру Путину".

Аналитик Chatham House Тим Эш отметил, что "Россия получает все, что хочет, а Украина - почти ничего", прогнозируя масштабную нестабильность в случае согласия Киева.

Британия, Франция и Германия - по данным Reuters - работают над встречным предложением, согласовывая его с Киевом. ЕС не был проинформирован о плане США заранее, поэтому лидеры стран встретятся сегодня на полях G20.

Премьер Британии Кир Стармер подчеркнул:

"Украина была готова к переговорам в течение месяцев, тогда как Россия останавливалась и продолжала свои кровавые действия... Мы должны работать вместе для справедливого мира".

Глава внешней политики ЕС Кая Каллас предупредила: "Россия не имеет никакого законного права на какие-либо уступки. Это очень опасный момент для всех нас".

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, европейские лидеры пытаются выиграть дополнительное время для Украины после того, как администрация Дональда Трампа установила жесткий срок - до следующего четверга - для принятия 28-пунктного мирного плана, что, по мнению Киева и западных партнеров, является фактической уступкой России.

Bloomberg пишет, что внимание европейцев теперь смещается к закулисным переговорам на G20 в Йоханнесбурге, где они попытаются согласовать общую позицию и добиться изменения плана.

