Туск обсудил "мирный план" с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мирный план", который США передали Украине, требует доработок. Более того, Москва не может навязывать Украине и Европе свои условия. Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

Он поделился, что недавно поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Туск рассказал, что одной из главных тем разговора стал "мирный план" по Украине.

"Только что Владимир Зеленский в телефонном разговоре изложил свою позицию по поводу американского мирного плана. Это предложение требует совместной работы. Россия не может навязывать Украине и Европе свои условия", - написал премьер Польши.

Туск подчеркнул, что все, что касается Польши, должно быть согласовано с польским правительством.

Предложенный Украине "мирный план" не является финальным документом

Ранее президент США Дональда Трамп подтвердил, что предложенный Украине "мирный план" не является финальным документом. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет достичь мира.

Также Трамп сказал, что если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на этот "мирный план", то "он сможет продолжать бороться изо всех сил".

