'Это продажа Украины': Болтон резко 'разнес' мирный план Трампа

Болтон предупредил, что 28-пунктовый мирный план Трампа вознаграждает агрессию России, ставя Киев перед тяжелым выбором.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон жестко осудил 28-пунктовое предложение президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, заявив, что план был составлен с "российской точки зрения".

"Россияне сами не смогли бы написать лучшего договора. Это продажа Украины. И для всех, кто думал, что Трамп поддерживает Украину, это еще раз доказывает: ему все равно", - сказал Болтон в программе NewsNation On Balance with Leland Vittert, цитирует The Hill.

По его словам, для Трампа мирный план - это "часть борьбы за Нобелевскую премию мира".

Болтон сравнил план с политикой умиротворения на примере Невилла Чемберлена:

"Этот договор вознаграждает неспровоцированную агрессию. Если Украина согласится, это сигнал для России и Китая, что агрессия может достигать успеха".

Он призвал Зеленского и американских советников убедить Трампа внести изменения в план, подчеркнув, что нужна полная переработка, а не мелкие коррективы.

Бывший советник постоянно критикует Трампа с момента его первой каденции. В прошлом месяце федеральное большое жюри выдвинуло Болтону обвинения в передаче и хранении секретной информации о национальной обороне, но дело пока медленно продвигается в суд.

Мирный план Трампа - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что Украине надо держать такую позицию перед своим народом, но стране придется принимать сложные решения относительно территориальных уступок России для прекращения войны.

К тому же Келлог заверил, что команда Трампа, вместе с представителями России подготовила такой "мирный план", который Украине "будет трудно отклонить", поскольку он содержит гарантии безопасности.

По данным WP, Зеленский может согласиться на выход из Донбассаи сокращение ВСУ в обмен на мир.

