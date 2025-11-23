Зато американская сторона соглашается, что гарантии безопасности для Украины все еще нуждаются в доработке.

Администрация Дональда Трампа активизирует попытки продвинуть новое мирное соглашение для Украины - и уже в воскресенье американские посланники прибудут в Женеву на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на острую критику плана, в Вашингтоне настаивают: документ из 28 пунктов не является ультиматумом и может быть изменен.

Несколько высокопоставленных источников, знакомых с подготовкой к переговорам, заявили, что американская сторона готова проявить гибкость, несмотря на общий скептицизм вокруг, пишет в материале для Washington Post обозреватель международных новостей Дэвид Игнатиус.

"Гарантии безопасности еще недостаточно сильны", - признают американские чиновники, информированные о переговорах.

Американцы убеждают Киев и Европу, что инициатива Трампа не является пророссийской. Они утверждают: США готовы усилить послевоенное сдерживание и даже рассматривают возможность передать Украине крылатые ракеты "Томагавк", если мир будет заключен.

Что стоит в центре плана

По информации двух высокопоставленных чиновников, участвовавших в переговорах, проект включает следующие ключевые положения:

возможное ограничение численности украинской армии 600 тысячами военных - пункт, который США уже готовы пересмотреть;

требование, чтобы Украина вывела войска из около 25% Донецкой области, которые сейчас контролирует - главное пожелание России;

демилитаризация зоны отвода и строительство новой "стены безопасности" при поддержке США и союзников;

проведение общенациональных выборов в Украине в течение 100 дней после подписания соглашения;

послевоенная амнистия - требование Киева для защиты чиновников в контексте антикоррупционных расследований.

"Суверенитет Украины никогда не может быть поставлен под угрозу... Мы не хотим видеть распад Украины. Мы не хотим видеть второе пришествие Югославии", - сказал один из ключевых чиновников.

Почему переговоры активизировались именно сейчас

Вашингтон считает, что Украина оказалась в новом опасном моменте из-за потерь в Донецкой области, коррупционного скандала в Киеве и политической нестабильности.

Одновременно Россия, по оценкам США, испытывает усиленное экономическое давление и может быть заинтересована в прекращении войны, вместо еще двух лет боев за полный контроль над Донбассом.

Посредническую роль в новых переговорах активно играет Турция, как и в переговорах по Газе, которые Трамп считает одним из своих успехов.

Самый острый момент для Зеленского

По данным источников среди высокопоставленных чиновников США, секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров во время встречи во Флориде допустил готовность Киева к компромиссу по части Донбасса и к ограничению численности армии. Это вызвало резкую реакцию в Украине - и теперь Вашингтон намекает, что готов изменить эти пункты.

Но ключевое решение остается за Зеленским. Игнатиус пишет:

"Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором своего президентства. Если он скажет "да" сдаче Донецка, некоторые украинцы никогда ему этого не простят. Если же он скажет "нет", эта трагическая война продолжится. Несмотря на все мужество Зеленского, возможно, он никогда не сталкивался с более мучительным моментом".

Мирный план США - главные новости

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирный план по урегулированию войны России в Украине разработан Соединенными Штатами с учетом "предложения российской стороны" и "предыдущих и текущих предложениях Украины".

Зато европейцы пытаются заверить Зеленского, что останутся рядом даже без Трампа, пишет Politico. Европейский Союз и Великобритания примут участие в высокоуровневых переговорах по мирному плану президента США Дональда Трампа для Украины, которые начнутся в воскресенье. Это стало серьезным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были отстранены от этого процесса.

