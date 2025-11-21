Результатом переговоров должно быть предотвращение новой войны РФ против Украины, отметил Грэм.

Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров. Об этом на своей странице в Х написал американский сенатор Линдси Грэм, комментируя "мирный план" США и РФ.

"О существовании 28-пунктного плана прекращения войны между Россией и Украиной, я не имею информации об этом плане и только читал сообщения СМИ об этом предложении. Я твердо убежден, что эта война должна закончиться путем переговоров, результатом которых должен стать честный и справедливый результат, который предотвратит третье вторжение и будет сдерживать других от агрессивных действий во всем мире", - написал Грэм.

Он также добавил, что такого результата можно достичь только в случае переговоров, в которых будут участвовать обе стороны - Украина и РФ, а также европейские союзники.

Ранее журналисты Financial Times сообщали, что США будут пытаться давить на Украину, чтобы Киев подписал условия "мирного плана" до 27 ноября. Отмечается, что после этого соглашение хотят передать Москве. А завершить процесс Вашингтон планирует до начала декабря.

Между тем Axios пишет, что в плане присутствуют гарантии безопасности для Украины, которые основаны на статье 5 Устава НАТО. В частности это обяжет США и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество". Также сообщается, что эта гарантия безопасности будет действовать в течение 10 лет, после чего стороны продлить их по взаимному согласию.

