Украина оказалась в самом рискованном моменте за всю войну, - Sky News

Европейские лидеры срочно слетаются в Женеву и готовятся к новому вояжу в Вашингтон из-за неожиданного мирного плана США.

Украина и страны Европы вошли в опасную фазу кризиса, которая вызывает ощущение тревожного дежавю. Мирный план США и России - документ, предусматривающий масштабные уступки от Украины - поставил Киев и западных партнеров в ситуацию, когда приходится в буквальном смысле "тушить пожар", пишет Sky News.

В воскресенье в Женеве стартовали срочные переговоры, которые должны определить дальнейшую позицию Запада и влияние на Белый дом.

Экстренные переговоры из-за Трампа

Еще несколько месяцев назад европейские лидеры массово отправлялись в Вашингтон после того, как Дональд Трамп на саммите в Аляске фактически выразил симпатию Путину. Тогда европейцам показалось, что они убедили Трампа вернуться к стратегии единства и сдерживания.

Теперь, похоже, история повторяется: европейские столицы снова готовятся к срочному рейсу в США, чтобы "развернуть" Трампа в другую сторону.

Переговоры в Женеве, которые сначала были анонсированы как консультации между американской делегацией и Украиной, теперь разрослись до многостороннего формата. К ним присоединились высокопоставленные чиновники из нескольких ключевых европейских стран.

Главные переговоры должны состояться между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и представителями Украины. Но теперь рядом с ними - широкая группа европейских дипломатов и советников.

Премьер Британии Кир Стармер уже поговорил с Трампом, и, по словам источников, разговор был "коротким, но продуктивным". В Женеву отправляется и советник по нацбезопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, который последние девять месяцев активно работал с командой Трампа.

"Внезапная инъекция" со стороны Вашингтона

Европейских союзников шокировало неожиданное появление нового мирного плана США - документа, ключевые территориальные пункты которого почти идентичны плану, предложенному вице-президентом Дж. Д. Вэнсом еще до победы Трампа.

Вэнс известен скептическим отношением к помощи Украине, неоднократными атаками на Зеленского и призывами "сосредоточиться на внутренней политике". Именно его влияние, по данным источников, прослеживается в решениях Вашингтона активизировать попытки быстрого урегулирования.

Дэн Дрисколл - министр армии США и союзник Вэнса, который учился с ним в Йеле - также играет роль в политическом "сближении" команды Трампа с украинскими переговорщиками.

Опасный момент для Европы и Украины

Впереди 4 ключевых события:

1. Переговоры в Женеве - определят рамку того, о чем будут говорить в ближайшие дни.

2. Встреча европейской "коалиции желающих" - попытка выработать единую линию поведения в отношении плана США.

3. Возможный экстренный визит европейских лидеров в Вашингтон, предположительно уже во вторник.

4. Приближение Дня благодарения, к которому Трамп сначала хотел заключить сделку. Теперь он допускает перенос дедлайна и признает, что 28 пунктов - не окончательный вариант.

Ожидается, что даже если соглашение не будет подписано, может появиться меморандум о взаимопонимании - документ, который позволит сохранить темп переговоров и продемонстрировать "прогресс" Трампу.

В Вашингтоне и европейских столицах не скрывают: это один из самых рискованных моментов за всю войну. Новый план США может радикально изменить ход войны, и союзники боятся, что слишком резкие движения Вашингтона поставят их перед фактами, к которым они не готовы.

Мирный план Трампа - главные новости

Как сообщал УНИАН, администрация Дональда Трампа активизирует попытки продвинуть новое мирное соглашение для Украины - и уже в воскресенье американские посланники прибудут в Женеву на встречу с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на острую критику плана, в Вашингтоне настаивают: документ из 28 пунктов не является ультиматумом и может быть изменен.

Зеленский может согласиться на выход из Донбасса и сокращение ВСУ в обмен на мир, пишет WP. Источники говорят, что один из украинских переговорщиков обсуждал это во время визита в Вашингтон.

