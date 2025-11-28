Песков заявил, что российская сторона обсудит план на следующей неделе.

США передали России "мирный план", согласованный с Украиной после переговоров в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, уточнив, что российская сторона обсудит план на следующей неделе.

Он также добавил, что вопрос о признании территориальных реалий между РФ и Украиной определят на переговорах.

Пресс-секретарь Путина также сказал, что РФ не хочет вести обсуждение вопроса об урегулировании войны в Украине "в публичном мегафонном формате".

Он также вновь упомянул о якобы "проблеме с легитимностью" президента Украины Владимира Зеленского.

"Но с другой стороны, у всех есть желание и предпочтение вывести все в мирное русло", - заявил он.

"Мирный план" - что говорят в России

Ранее Владимир Путин впервые прокомментировал обновленный мирный план США, и быстро дал понять: Москва не готова к компромиссам.

Главным "ключевым моментом" переговоров Путин снова назвал признание российского суверенитета над Крымом и Донбассом - пункт, из-за которого предыдущая версия мирного плана США была абсолютно неприемлемой для Украины.

Он также аявил, что Россия будет продолжать войну против Украины, пока украинские войска не оставят свои позиции.

При этом российский диктатор отметил, что договариваться о мире с Украиной якобы "невозможно юридически".

