Кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах.

Российские чиновники и государственные СМИ продолжают создавать информационные условия для отклонения предложенного США "мирного плана". Как пишут аналитики Института изучения войны, это говорит о том, что Кремль готовит население РФ к тому, чтобы не принимать другого варианта, кроме полной победы в Украине.

Так, первый заместитель главы Комитета по международным делам Государственной Думы России Алексей Чепа заявил, что любой план должен полностью соответствовать требованиям России.

Он также вновь повторил, что цель России состоит в том, чтобы любое мирное урегулирование было направлено на устранение предполагаемых "коренных причин" ее войны в Украине. Он также указал, что мирный план, хоть и предлагает больше уступок России, чем предыдущие предложения, но все еще недостаточен для удовлетворения максималистских требований России.

Российские государственные телеканалы и военкоры освещали схожие нарративы, в том числе о том, что Россия будет участвовать только в мирном плане, который устраняет коренные причины войны, — подразумевая, что Россия не заинтересована в каких-либо мирных переговорах, пока не достигнет своих целей на поле боя.

Также член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия не откажется от каких-либо территорий на Украине, которые она незаконно аннексировала, даже от районов, которые Россия не полностью оккупирует, таких как Запорожская область:

"Заявление Колесника указывает на то, что Кремль не заинтересован в каких-либо территориальных компромиссах".

Колесник также повторил ложный нарратив о том, что победа России на Украине неизбежна, и Украина должна немедленно подчиниться всем требованиям России. Такую ще позицию высказал и глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) и депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который заявил, что мирный план является "хорошей основой" для урегулирования, но что российские успехи на востоке Украины являются "столь же убедительными аргументами", — подразумевая, что Россия по-прежнему привержена продолжению своей войны в Украине.

В то же время в ISW подчеркивают, что победа России не является неизбежной:

"Украина и Запад могут использовать несколько ключевых слабостей России, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры и пойти на реальные уступки".

Мирный план для Украины

По данным WP, Зеленский может согласиться на выход из Донбасса и сокращение ВСУ в обмен на мир. Источники издания утверждают, что один из украинских переговорщиков обсуждал это во время визита в Вашингтон.

В то же время европейцы пытаются заверить Зеленского, что останутся рядом даже без Трампа. Европейский Союз и Великобритания в воскресенье примут участие в высокоуровневых переговорах по мирному плану для Украины,Ю которые пройдут в Женеве.

