Правая рука фон дер Ляйен Бьорн Зайберт представит позицию ЕС на решающем совещании, которое начнется в воскресенье в Швейцарии.

Европейский Союз и Великобритания примут участие в высокоуровневых переговорах по мирному плану президента США Дональда Трампа для Украины, которые начнутся в воскресенье. Это стало серьезным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были отстранены от этого процесса.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, в переговорах примут участие ключевые советники по безопасности из Франции и Германии, поскольку союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, опасаясь, что оно будет выгодно России, пишет Politico.

В материале говорится, что факт того, что европейцы получат места за столом переговоров, будет встречен с облегчением в Киеве, Брюсселе и других столицах, поскольку союзники Украины ранее выражали обеспокоенность тем, что их исключили из последней инициативы Трампа.

Переговоры в Швейцарии - детали

Переговоры пройдут на уровне советников по нацбезопасности. Европейский Союз, как ожидается, представит руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен — Бьорн Зайберт. Среди ключевых вопросов, которые намерены продвигать европейцы, — отказ от идеи передачи России части территорий Донбасса. Вместо этого они предлагают ориентироваться на принцип "заморозки" линии соприкосновения как временной меры для запуска полноценного переговорного процесса, а не как окончательного решения.

Украина и ее европейские партнеры категорически не принимают сценарий, при котором Киев должен отказаться от территорий под давлением силы. НАТО и ЕС опасаются, что подобный подход лишь подстегнет кремлевского диктатора Владимира Путина к дальнейшей агрессии.

Лидеры Европы, в свою очередь, стремятся заверить президента Украины Владимира Зеленского, что они останутся рядом с ним, даже если Вашингтон пойдет по другому пути. В их совместном заявлении также прозвучало скрытое недовольство некоторыми пунктами американского плана, затрагивающими интересы ЕС и НАТО.

Какими могут быть последствия принятого решения

Во время общения с прессой в ЮАР канцлер Германии Фридрих Мерц отдельно предупредил о возможных рисках для всей Европы. По его словам, исход войны напрямую определит безопасность континента: в случае поражения или даже коллапса Украины последствия почувствуют все европейские государства. Именно этим он объяснил готовность Берлина продолжать активную поддержку.

США, тем временем, оказывают на Киев серьезное давление, настаивая на согласии с планом до Дня благодарения (27 ноября). В Европе опасаются, что в случае отказа Трамп может ограничить доступ Украины к американской разведывательной информации — важнейшему элементу ее обороны.

Давление со стороны Вашингтона накладывается также и на внутренние сложности Киева: Зеленский пытается погасить коррупционный скандал, затронувший его правительство. Американские чиновники полагают, что эта уязвимость может подтолкнуть его к принятию предложенных условий.

Россия же дала понять, что поддерживает американскую версию мирного плана. Она включает ряд требований Кремля, включая отказ Украины от вступления в НАТО и значительное сокращение ее военного потенциала.

Другие новости о 28 пунктах мирного плана Трампа

Ранее УНИАН сообщал о возмущении из-за "мирного плана" со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска. По его словам, Москва не может навязывать Украине и Европе свои условия. Поэтому план США должен быть доработан.

Кроме того, мы также рассказывали, что Трамп прокомментировал "мирный план" на 28 пунктов и ответил, окончательный ли он.

