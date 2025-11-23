Демократ Джин Шахин говорит, что в этом плане есть много "абсолютно неприемлемых" вещей.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что 28-пунктный "мирный план" по завершению войны в Украине "не является планом администрации (Трампа, – ред.)". Об этом пишет Sky News со ссылкой на слова двух американских сенаторов.

Так, во время Международной конференции по вопросам международной безопасности, которая состоялась в Канаде, независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг и сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин раскритиковали этот план. Впоследствии они рассказали, что они и другие сенаторы говорили с Марко Рубио.

По словам Кинга, Рубио сообщил им, что этот план "не был планом администрации", а был "списком пожеланий россиян".

В свою очередь, Джин Шахин заявила, что это было "российское предложение".

"В этом плане есть так много вещей, которые являются абсолютно неприемлемыми", – добавила она.

Похожее заявление сделал сенатор-республиканец Майк Раундс:

"Это не наш мирный план. Эта администрация не несет ответственности за обнародование этого плана в его нынешнем виде, они хотят использовать его как отправную точку".

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп поддержал план, разработанный его переговорщиком Стивом Уиткоффом вместе с советником Кремля Кириллом Дмитриевым.

"Мы считаем, что у нас есть способ достичь мира. Он [Зеленский] должен будет его одобрить. Ему [Зеленскому] это должно понравиться, а если не понравится, то, видимо, они просто продолжат воевать", – говорил американский лидер.

"Мирный план" Трампа: другие новости

Издание The Economist пишет, что "мирный план" Трампа написан нелепо и его невозможно реализовать. Авторы статьи отмечают, что тот факт, что этот план слишком выгоден для России, является половиной проблемы. Он может представлять опасность не только для Украины или Европы, но и для самих США.

Между тем The Guardian заявляет, что этот план является мечтой Кремля и кошмаром для Украины. Американский правозащитник и бывший исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот отметил, что Трамп продолжает считать, что война в Украине – это просто территориальный спор. Поэтому он думает, что передача Путину части украинской территории заставит его отказаться от дальнейшей агрессии.

