У Зеленского осталось несколько дней, чтобы решить, принять ли "мирный план" из 28 пунктов или продолжить борьбу без помощи США.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин потребовали от украинского президента Владимира Зеленского согласиться с их "мирным планом" до четверга, иначе ему грозит поражение.

Как пишет The Telegraph, Трамп считает этот срок "уместным" и пригрозил Украине лишить ее помощи США, если требование не будет выполнено.

Что сказал Путин

Путин заявил, что "Украина и ее европейские союзники" все еще "мечтают" о победе над Россией на поле боя, и заявил, что его войска силой захватят новые территории:

"Если Киев не хочет обсуждать предложения президента Трампа и отказывается это делать, то и он, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, произошедшие в Купянске, неизбежно повторятся на других ключевых участках фронта".

Что думает Европа

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что "отсутствие" Великобритании и Европы на переговорах по составлению этого "мирного плана" приведет к "капитуляции" Киева.

"Пока Вашингтон и Москва ведут переговоры о будущем европейской безопасности, Европа остается в стороне".

А тем временем, 32 национальных посла НАТО, как отметило издание, находились с визитом в финской Лапландии, где они парились в сауне и ныряли в ледяной реке Кеми, когда было объявлено о "мирном плане".

Один из западных чиновников сообщил изданию, что европейские страны не были проинформированы о содержании "мирного плана" президента США и узнали обо всем из СМИ.

Издание отметило, что в Европе не нашлось ни одного политика, которому бы понравился "мирный план" США и РФ. Все они отметили, что решать судьбу Украины без ее участия неправильно.

Журналисты подчеркнули, что даже друг Трампа, лидер партии "Реформы Великобритании" Найджел Фарадж заявил, что "мирный план" неприемлем:

"Не думаю, что просьба к Украине вдвое сократить численность армии приемлема. Я жду встречного предложения от правительства Зеленского".

"Мирный план" Трампа и Путина

В начале этой недели СМИ обнародовали новый "мирный план" США, который он составляли, консультируясь с РФ. Примечательно, что готовился этот план в полной тайне.

Узнав о нем, европейские лидеры пришли в недоумение. Они раскритиковали так называемый мирный план и возмутились тем, что он готовился без участия украинских и европейских властей.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании комментируя новости о появлении этого "мирного плана" намекнуло, что в нем нет необходимости, а война в Украине мошла бы закончиться хоть завтра, если бы Путин вывел свои войска.

