Некоторые пункты потенциального соглашения выгодны Украине.

"Мирный план" по Украине, разработанный специальными посланниками президентов США и РФ Стивом Уиткоффом и Кириллом Дмитриевым, предусматривает 28 различных пунктов, многие из которых выгодны Москве. Тем не менее, некоторые условия приемлемы для Украины.

В The Telegraph изучили потенциальный "мирный план" США и России. Журналисты рассказали, какие пункты потенциального соглашения выгодны Украине.

Какие пункты "мирного плана" выгодны Украине

В издании напомнили, что одним из пунктов плана является признание суверенитета Украины. Журналисты отметили, что в таком случае РФ формально признает украинский суверенитет, что ограничивает ее "максималистские цели". Тем не менее, подобные обещания Москва игнорировала в прошлом.

Также в издании упомянули требование касательно ограничения Вооруженных сил Украины до 600 000 человек. Может показаться, что это серьезная уступка в пользу России, но это больше, чем обсуждалось в 2022 году и значительно выше российских требований. Кроме того, в "мирном плане" не предусмотрены ограничения на дальнобойное оружие.

В издании добавили, что в "мирном плане" содержится пункт о том, что Украина сможет вступить в Европейский Союз. Журналисты подчеркнули, что это выгодно Киеву.

Другим выгодным для Украины пунктом является создание нового гуманитарного комитета. Он призван помочь провести обмен пленными и телами погибших по принципу "всех на всех".

Также в документе указано, что будут возвращены все гражданские пленные и дети, которых похитила Россия. Более того, будет реализована программа воссоединения семей и приняты меры для помощи жертвам войны.

Пункт о проведении выборов в Украине в течение 100 дней после заключения перемирия в издании также считают выгодным для Киева. Москва ранее призывала Украину провести выборы прямо во время войны, прежде чем соглашаться на какое-либо мирное соглашение.

Еще одним пунктом "мирного плана" является вступление в силу перемирия между Украиной и Россией, когда обе страны согласятся с этим меморандумом. В издании подчеркнули, что этот пункт выгоден Украине, так как россиянам придется отступить за демилитаризованную зону.

"Мирный план" Трампа удовлетворяет все ключевые требования Путина

Ранее Bloomberg писало, что мирное предложение, которое команда президента США Дональда Трампа передала Украине и России, содержит требования, которые в значительной степени соответствуют военным целям кремлевского диктатора Владимира Путина.

Документ, копию которого получило издание, предусматривает, что Украина должна, в частности, признать Крым, Луганскую и Донецкую области "де-факто российскими", а также вывести войска из частей Донецкой области, которые до сих пор не оккупированы РФ.

Кроме того, "мирный план" предусматривает согласие на создание демилитаризованной буферной зоны, формально признанной территорией РФ, а также проведение выборов в Украине в течение 100 дней. Более того, Украине нельзя будет вступать в НАТО и другие подобные альянсы.

