В издании подчеркивают, что жесткая внешняя политика должна проводиться за пределами ЕС.

В конце лета 1939 года министры иностранных дел СССР и Германии Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп подписали печально известный пакт о ненападении, который разделил Восточную Европу между их странами и позволил Гитлеру вторгнуться в Польшу уже через несколько дней после этого. В то же время сейчас предложенный американо-российский план по окончанию войны в Украине свидетельствует о том, что крупные военные державы снова сговорились, чтобы разделить континент в свою пользу. Такое мнение высказал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

"Это должно было быть понятно уже давно. По крайней мере с февраля я говорил, что администрация Трампа была заинтересована не столько в заключении мирного соглашения для Украины, сколько в перезагрузке отношений между США и Россией за счет Киева и его европейских союзников. Опубликование 28-пунктного американо-российского предложения сделало это невозможным игнорировать", - отметил автор материала.

По словам Чемпиона, сейчас, когда европейские лидеры наконец признали, что в вопросе Украины они остались наедине, возникает вопрос: может ли Европейский Союз стать геополитическим игроком, который способен противостоять России, Китаю и своему номинальному союзнику США. Обозреватель считает, что честным ответом на этот вопрос будет "нет".

"Для этого нужно было бы продемонстрировать значительную силу, а это просто не входит в ДНК блока. Европейский проект был разработан для того, чтобы его члены никогда больше не воевали между собой, как это было во время двух катастрофических конфликтов и на протяжении веков до того. ЕС так хорошо справился с этой задачей, что в 2012 году получил Нобелевскую премию мира. Но когда речь идет о защите от внешних угроз, путь к современному ЕС усеян проваленными совместными проектами в сфере безопасности, начиная с Западноевропейского союза 1954 года, а то и раньше. Эта задача быстро была передана Организации Североатлантического договора, то есть США, и так осталось по сей день", - объяснил автор публикации.

В частности заведующий кафедрой современной истории немецкого университета Людвига Максимилиана Киран Клаус Патель отметил, что просить ЕС показать жесткую силу - это все равно, что "сказать профессиональному футболисту, что отныне он будет играть в регби".

По словам Чемпиона, неготовность ЕС к миру "геополитического регби" не имеет четкого институционального решения. Однако Европа не имеет другого выбора, как сделать стык, если не хочет, чтобы ее "разорвали на куски".

"Ключ заключается в том, чтобы сделать Европу - а не ЕС - движущей силой дипломатии и проекции жесткой силы. Жесткая внешняя политика должна проводиться за пределами ЕС, по возможности в рамках НАТО, а если это невозможно - с помощью специально созданных коалиций", - добавил обозреватель.

Автор материала считает, что в некоторой степени это уже началось. Великобритания стала главой Объединенных экспедиционных сил 10 северных стран, не входящих в ЕС и НАТО, а другая группа объединяет так называемую Северо-Балтийскую восьмерку. Также недавно Великобритания и Франция организовали коалицию добровольцев для миротворческой миссии в Украине.

"Это хаотично, но я не уверен, что это плохо", - подчеркнул Никлас Гельвиг, ведущий исследователь Финского института международных отношений, базирующегося в Хельсинки.

Чемпион добавил, что это также может быть единственным способом для Европы действовать эффективно, ведь слишком много геополитически важных игроков региона, среди которых члены НАТО - Норвегия, Великобритания и Турция - не входят в ЕС.

"Как часто говорят, Европа возвращается к истории после нескольких десятилетий утопической передышки, поэтому ее первоочередной задачей является перевооружение. Но Европа всегда объединялась против внешних угроз только тогда, когда они воспринимались как общие и чрезвычайные, очевидными примерами чего являются Советский Союз во время Холодной войны и Османская империя в конце 17 века", - напомнил обозреватель.

Также Чемпион подытожил:

"Найти способ сделать и то, и другое - сохранить мир внутри, и одновременно продемонстрировать силу за рубежом - может быть самым важным вызовом, с которым столкнулись европейские лидеры со времени реагирования на судьбоносное российско-германское "мирное" соглашение 1939 года".

Ранее New York Post писал, что помощь Украине обойдется Европе вдвое дешевле, чем уступки России. В частности финансирование военных действий Украины в течение четырех лет обойдется европейским правительствам в 606-972 млрд долларов. В то же время укрепление восточного фланга Европы, если Москва добьется своего, обойдется ей почти вдвое дороже - от 1,4 до 1,8 трлн долларов.

В то же время Bloomberg писал, что Европа готовится отражать вторжение РФ без помощи США. Сейчас делаются инвестиции в оружейную промышленность Европы, а военные учения теперь проходят без участия американцев.

"Актуальность этих подготовительных мероприятий будет подчеркнута на этой неделе, поскольку Вашингтон углубляет связи с Россией. В то время как Белый дом настаивает на прекращении войны в Украине, его угрозы в этом месяце прекратить военную поддержку Киева повысили вероятность того, что европейским государствам придется защищать Украину, а возможно, даже остальную часть своей восточной границы, при ограниченной поддержке США", - добавляет издание.

