По словам эксперта, необходимо, чтобы первая леди США увидела последствия российских атак собственными глазами.

Первую леди США Меланию Трамп или спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, возможно, нужно пригласить в Киев, чтобы показать последствия российских атак. Такое мнение высказал политолог-американист, глава "Института американистики" Владислав Фарапонов в своей колонке на УНИАН.

"Массированный обстрел Россией Украины, в частности, удары в ночь на 28 августа по жилым домам в Киеве, может стать основанием вновь внести в повестку дня вопрос, который пропал после встречи Трампа и Путина на Аляске. Речь о возвращении к теме прекращения огня. Потому что трудно проводить любого рода переговоры, когда такие атаки не прекращаются", - подчеркнул он.

По словам политолога-американиста, не следует считать, что обстрелы мирных жителей не срезонируют определенной аудитории, поэтому нужно показывать последствия агрессии РФ.

"Однако надо об этом говорить не с позиции жертвы, а демонстрировать как постоянное подтверждение преступных действий страны-агрессора. Ведь Украина дает понять, что она не против переговоров и завершения войны. Но США должны давить на Россию для прекращения агрессии, США должны привести Россию за стол переговоров и гарантировать, что она не нарушит договоренности, под которыми подпишется. А российские атаки на гражданские города в Украине действительно могут изменить определенные сценарии при условии, что американская администрация нас услышит", - подчеркнул Фарапонов.

Мелания Трамп и война в Украине - что известно

Ранее Reuters сообщал, что президент США Дональд Трамп вручил Путину личное письмо от Мелании во время переговоров на Аляске, в котором она подняла вопрос о тяжелом положении детей в Украине и России.

В то же время Fox News раскрыл содержание письма Мелании Трамп к Путину. В частности первая леди США написала, что пришло время защитить детей и будущие поколения во всем мире.

"Уважаемый президент Путин. Каждый ребенок имеет в сердце одинаковые тихие мечты, независимо от того, родился ли он случайно в сельской местности страны или в роскошном центре города. Они мечтают о любви, возможностях и защите от опасности. Как родители, мы обязаны лелеять надежду следующего поколения. Как лидеры, наша ответственность за обеспечение благополучия наших детей выходит за пределы комфорта нескольких человек", - подчеркнула она.

По словам Мелании, в современном мире некоторые дети "вынуждены скрывать тихий смех, несмотря на окружающую их темноту".

"Господин Путин, вы можете самостоятельно вернуть им мелодичный смех. Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите всему человечеству", - добавила она в письме.

