Первая леди США угрожает Хантеру Байдену иском на 1 млрд долларов.

Первая леди США Мелания Трамп угрожает подать в суд на сына бывшего президента США Хантера Байдена после его заявлений, что миллиардер Джеффри Эпштейн познакомил ее с Дональдом Трампом, пишет Mirror.

Издание отмечает, что юридическая команда Мелании Трамп заявила, что заявления Хантера Байдена являются "ложными, пренебрежительными, клеветническими и провокационными" и если он не отзовет свои заявления, они подадут на него иск на сумму 1 млрд долларов.

Указывается, что сын Джо Байдена также раскритиковал Дональда Трампа за бывшие связи с финансистом, который в 2019 году покончил жизнь самоубийством ожидая суда из-за обвинений за совершение сексуальных преступлений.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп хоть и не отрицал, что они с Джеффри Эпштейном были когда-то друзьями, но, по его словам, между ними произошла ссора из-за того, что миллиардер переманил сотрудников, которые работали в его гольф-клубе во Флориде.

По данным издания, в письме, которое юридическая команда Мелании Трамп направила адвокатам Хантера Байдена указано требование, чтобы он отклонил свое заявление и извинился, иначе ему грозит судебный иск.

Также в письме якобы говорится, что первая леди США понесла "значительный финансовый и репутационный ущерб" из-за заявлений Хантера Байдена. Кроме этого, младшего сына экс-президента США Хантера Байдена обвиняют в том, что он "долго использовал имена других людей для собственной выгоды". Отмечается, последний комментарий был для него способом "привлечь к себе внимание".

В материале говорится, что сын Байдена сказал режиссеру Эндрю Каллагану, что неопубликованные документы "нанесут вред" президенту Трампу.

"Эпштейн познакомил Меланию с Трампом - связи настолько широкие и глубокие", - сказал Хантер Байден.

Жена Трампа обвинила сына Байдена в том, что он опирался в своих заявлениях на содержание критической биографии президента США, которую написал журналист Майкл Вольф, а впоследствии она была удалена. Юридическая команда назвала эту статью "ложнjq и клеветническjq".

Детали встречи Трампа и Путина

Ранее УНИАН сообщал, что помощник главы Кремля Юрий Ушаков проинформировал, что встреча Трампа и Путина на Аляске начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени. Также на ней будут присутствовать переводчики. Спецборт Ил-96-300 вылетел из аэропорта "Внуково" и отправился на базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридж, штат Аляска. Вероятно, на борту находится группа, которая занимается организацией встречи политиков.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп и другие представители администрации дали понять, что пятничный саммит на Аляске не положит конец боевым действиям в Украине. Издание The Hill указало, что они использовали такие термины, как "слушания" и "проверочная встреча", для описания запланированного обсуждения войны.

