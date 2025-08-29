Президент Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 29 августа, украинская делегация встретится в Нью-Йорке с командой Дональда Трампа для обсуждения гарантий безопасности.

Эту встречу не должны сорвать различные разговоры на уровне слухов, что в США якобы кое-кто не воспринимает лично кого-то из украинской делегации. Дело в том, что если кому-то из администрации Трампа не нравится кто-то лично или стиль переговоров, то это не повод рисковать переговорами. Ведь Трампу хочется всемирной славы и Нобелевскую премию мира. Поэтому никто не будет саботировать этот процесс.

Кстати, возможно, к украинской делегации присоединится уже новоназначенный посол Украины в США Ольга Стефанишина. Если это произойдет, то, по моему мнению, это добавит определенного позитива, по крайней мере, будет восприниматься как ощущение свежего воздуха, с, возможно, новыми нюансами в дискуссии.

Видео дня

Что касается ожиданий, то эти переговоры не будут решающими. Они не будут радикально новыми в решении каких-то вопросов, но для подготовки вероятной будущей встречи лидеров этот разговор будет очень полезным.

Мы уже встречались со специальным представителем США Китом Келлогом, расцеловались с ним и раздали все награды, но нам надо, если двигаться к Трампу, пробовать говорить с теми, кто нас не так хорошо слышит (или не хочет слышать). Поэтому на этот раз очень важно общение со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, который имел несколько встреч с российским диктатором Владимиром Путиным. Важно понимание, как и чем россияне "обрабатывают" Уиткоффа, что он им верит, а соответственно через него - и Трамп.

Итак, единственное, что мы можем "извлечь" из этих переговоров - это понять, готова ли и на какие именно компромиссы идти Россия.

Если РФ продолжает настаивать, что хочет весь Донбасс, территории, которые не завоевала, в обмен на то, что не будет расширять свою агрессию, то все понимают, что такой разговор никуда не приведет. Ведь Зеленский не самоубийца и не пойдет на сделку, которая была бы нарушена уже на следующий день.

Массированный обстрел Россией Украины, в частности, удары в ночь на 28 августа по жилым домам в Киеве, может стать основанием снова внести в повестку дня вопрос, который пропал после встречи Трампа и Путина на Аляске. Речь о возвращении к теме прекращения огня. Потому что трудно проводить любого рода переговоры, когда такие атаки не прекращаются.

Возможно, Виткоффа или Меланию Трамп надо пригласить в Киев, чтобы показать последствия таких атак. При определенных условиях, мы можем убедить американскую администрацию, что прекращение огня должно быть первой опцией, своеобразным тестом выполнения обещаний на определенный срок.

Не надо думать, что обстрелы мирных людей не срезонируют определенной аудитории, поэтому необходимо показывать последствия агрессии России. Однако надо об этом говорить не с позиции жертвы, а демонстрировать как постоянное подтверждение преступных действий страны-агрессора. Ведь Украина дает понять, что она не против переговоров и завершения войны. Но США должны давить на Россию для прекращения агрессии, США должны привести Россию за стол переговоров и гарантировать, что она не нарушит договоренности, под которыми подпишется. А российские атаки на гражданские города в Украине действительно могут изменить определенные сценарии при условии, что американская администрация нас услышит.

Владислав Фарапонов, политолог-американист, глава "Института американистики"