Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель надеется, что это удастся сделать в течение этой недели.

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского Союза окончательно не смогли одобрить девятый пакет санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Мы обсудили девятый пакет санкций против России, против Кремля, из-за обострения его агрессии против Украины. Но по этому поводу мы предоставим больше деталей позже. Мы должны продолжать работать", - сказал Боррель.

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Как уточнил Боррель, сегодня главы МИД стран-членов Евросоюза не смогли достичь договоренности по девятому пакету санкций.

"Но я надеюсь, что это будет достигнуто на этой неделе. И мы будем способны одобрить этот новый жесткий пакет в ближайшие дни или, самое позднее, в течение этой недели", - подчеркнул Боррель.

При этом, по его словам, уже были одобрены индивидуальные санкции, и в частности, в целом речь идет о 200 физических и юридических лицах.

"Это должно сильно ударить по российскому оборонному сектору и российским военным. Это также должно ударить по лидерам в российском правительстве, в Государственной Думе, в Совете Федерации и в системе судопроизводства", - сказал Боррель.

Он добавил, что санкции введут против тех, кто имеет отношение к похищению украинского зерна и депортации украинских граждан, и особенно детей.

Боррель уточнил, что пока нет 100% согласия среди всех стран-членов относительно девятого пакета.

"Поэтому, это значит, что некоторые страны-члены не согласны. Но я не могу вдаваться в детали и отмечать на словах, что эта или другая (страна не соглашается - УНИАН). Работа продолжается", - отметил высокий представитель ЕС.

При этом, он сказал, что полностью уверен, что договоренность будет достигнута.

"Проблема не заключается в одной конкретной стране-члене.... Это вопрос того, какого рода исключения мы можем воплотить, чтобы обеспечить, что наши санкции не будут иметь побочных эффектов, и что в то же время мы не истощаем эффективность санкций", - заявил Боррель.

Евросоюз готовит девятый пакет санкций против России

7 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила меры, которые могут быть применены, в случае принятия странами-членами в рамках девятого пакета санкций против России.

Новым пакетом предлагается внести в санкционный список еще почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по мирному населению Украины, похищению украинских детей и вывозу их в Россию, хищению украинской сельскохозяйственной продукции. В списке – военные, политики, представители российского оборонпрома.

Также девятым пакетом предусмотрено введение санкций еще против трех российских банков; применение нового экспортного контроля; дополнительных экономических мер к российскому энергетическому и горнодобывающему секторам.

Кроме того, предлагается запретить вещание в ЕС еще 4 российским телеканалам.

Как отметила председатель ЕК, этот пакет также дополняет полный запрет ЕС на импорт нефти из России морем, а также ограничение мировых цен на нефть, согласованное странами G7.