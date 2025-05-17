Европейский суд начал проверку законности передачи государству Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом УНИАН сообщил адвокат Александр Лысак.
В ноябре 2022 года решением ставки Верховного Главнокомандующего и приказами Командования сил логистики Вооруженных Сил Украины были переданы в государственную собственность как военное имущество акции ряда украинских предприятий. Одним из этих предприятий является ПАО "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим заводом - Кременчугским НПЗ.
Тогда многие эксперты ставили под сомнение законность такого отчуждения как в разрезе нарушения процедуры принудительного отчуждения, так и в разрезе невозможности "мобилизовать" акции предприятий в качестве военного имущества, отмечая, что в перспективе это может только навредить государству.
Как отмечает адвокат, с законностью принудительного отчуждения акций не согласились и бывшие акционеры Укртатнафты. Они считали, что принудительное отчуждение было безосновательным, незаконным и осуществленным с рядом процедурных нарушений, а потому начали его обжалование в судах.
"И вот сегодня уже появляется информация, что такое обжалование вышло на международный уровень и уже рассматривается Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). В частности, ЕСПЧ признал приемлемыми соответствующие жалобы компаний-акционеров Укртатнафты - Caformena Holdings Ltd и Besato Consulting LTD. Это означает, что ЕСПЧ признал свои полномочия на рассмотрение указанных жалоб, а потому последнее слово в споре по оценке законности передачи государству акций Укртатнафты именно за этим международным судом", - пояснил Лысак.
Кременчугский НПЗ - что известно о заводе
Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Украине, расположенное в городе Кременчуг, Полтавская область.
Завод был основан в 1966 году и стал одним из главных поставщиков топлива для внутреннего рынка Украины. В 2022 году предприятие было передано в управление государству.
С начала полномасштабного вторжения РФ, Кременчугский НПЗ неоднократно становился мишенью российских ракетных ударов. В апреле 2022 года завод получил серьезное поражение, после чего его работа фактически была остановлена. Российская сторона регулярно выбирает НПЗ как стратегическую цель для дестабилизации энергетического сектора Украины.