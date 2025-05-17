Девушка поделилась тем, что услышала в рамках терапии, и нарвалась на хейт.

За время полномасштабной войны многие украинцы выехали за границу, но часто в социальных сетях можно увидеть споры между ними и теми, кто остался в стране. И те, и другие считают, что оказались в трудных обстоятельствах, но каждый, конечно, уверен, что именно ему труднее всех.

Эмиграция из Украины - спасение или эмоциональная гибель?

Одним из таких примеров стал пост в одной из социальных сетей, где девушка рассказала о своем опыте общения с психологом. Никакой предыстории она не озвучила, однако передала слова терапевта:

"Только что на терапии психотерапевтка сказала фразу "Украинцы в иммиграции проходят в разы тяжелее морально-психологическое состояние, чем люди, которые остались в Украине. То есть мозг людей которые остались - адаптировался полностью ко всем событиям и имеет хотя бы ощущение дома и родного всего вокруг. А люди, которые выехали за границу - имеют только постоянную тревогу, расстройство адаптации, + тяжесть интеграции в обществе, где они будто лишние, чувством вины и постоянный стресс." Мой мозг до сих пор обрабатывает эту инфу"

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В ответ на ее публикацию другие пользователи ресурса высказали свое мнение о ситуации. Более 500 человек озвучили довольно радикальную позицию - большая часть комментаторов поддержала тех, кто остался жить в Украине, считая, что им гораздо тяжелее морально, чем релокантам. Комментарии были такими:

"Странная у нее позиция. Я живу в Украине и мне сносит крышу из-за мобилизации, ментального расстройства, закрытых границ и жена в эмиграции, а я не могу к ней приехать. С удовольствием бы поменялся с кем-то из эмиграции и тревожился бы за адаптацию, а не постоянный риск умереть на войне или от ракеты. С чего она взяла, что я здесь адаптировался?"

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"Скажем так, из своего опыта, как человека, который остался в Донецке в свое время. Было страшно, очень ... но морально легче, потому что родные рядом, друзья рядом. Полномаштабка которую застала в Харькове, гораздо страшнее ... но сейчас в эмиграции я будто потеряла саму себя. Потеряв язык, потеряла свою идентичность ... не хватает разговоров по душам, какого-то своего круга которое выстраивала годами, нет удовольствия. Ты в безопасности физически, но морально на дне"

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"Это правда, пожалуй. Но есть нюанс: те, кто в Украине, могут погибнуть в любую минуту, и держат это в голове, проживая свою ежедневную жизнь. Интересно, что об этом сказала бы психотерапевт?"

Некоторые пользователи захейтили и психолога, посчитав, что сравнивнение положения беженцев и оставшихся "абсолютно неадекватное":

"Абсолютно неадекватное сравнение. Психика тех, кто в Украине сейчас в основном мобилизована и держится на последнем волоске, чтобы выжить. А вот когда война закончится, то на людей, которые ее здесь переживали, махом нахлынут все ПТСР, последствия, проблемы и тд. В то время как люди в эмиграции уже будут адаптированы с устроенной жизнью, мы здесь будем свое восстанавливать из руин. Ваша терапевтка выдает желаемое за действительное, потому что сама в эмиграции. И этой доморощенной статистикой пытается зашлушить СВОЕ чувство вины".

Один пользователь даже предложил специалисту пожить в Харькове или Харьковской области:

"Пусть бы эта психотерапевтка пожила пару месяцев в Харьковской области, или в Харькове, а еще бы свои идеи харьковчанам презентовала. Если что, то я в эмиграции, и это капец, но даже не представляю, как люди выдерживают жить при постоянных обстрелах".

Был замечен и комментатор, который усомнился в компетенции психолога, он написал так: "Омг, рил, тяжелее в эмиграции, подумаешь за тебя беспокоятся и помогают ассимилироваться и запустить жизнь заново. В то время когда у тебя в "доме" всему п... и надо начинать жизнь с начала. Компетентный психолог".

Однако были и те, кто встал на сторону украинцев, покинувших страну - одна девушка оставила комментарий, где написала, что те, кто остался, презирают или ненавидят беженцев за границей:

"Читая подобные посты, каждый раз убеждаюсь: те, кто остался ненавидят или презирают тех, кто уехал. Почему столько злости, зависти и осуждения друг к другу? Я считаю, что каждый имеет право выбирать, где и как ему жить. Это личное решение, которое не стоит осуждать. У каждого свои обстоятельства и свой путь".

Вторая поделилась своими ощущениями после двух с половиной лет в США: "Я два с половиной года провела в эмиграции в США, и честно первый год тоже думала что вернула себе жизнь) дальше понемногу все сошло на нет, и в результате оказалось самым тяжелым опытом в жизни, с психоэмоциональным расстройством адаптации, антидепрессантами и постоянным "ничего не хочется". Поэтому да, наверное скорее у всех ситуативно".

Как ни странно, в одном комментаторы были едины - для каждого человека вопрос ощущений индивидуален. Психика у всех работает по-разному, обстоятельства в жизни также складываются уникально, поэтому сравнение двух больших групп людей, таких как беженцы и оставшиеся в Украине, не совсем уместно и корректно.

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