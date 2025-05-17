Пока Запад пытается отправить в Украину средства противовоздушной обороны, бойцы вынуждены использовать подручные средства.

В условиях недостаточного количества ракет Patriot и современных батарей для противовоздушной обороны украинские солдаты охотятся на российские беспилотники с помощью подручных средств. The Telegraph пообщался с бойцами 115-й бригады и узнал, как ВСУ противостоят главной угрозе со стороны Москвы – "Шахедам".

Как отмечает издание, важность беспилотников для России была подчеркнута 9 мая, когда несколько "Шахедов" впервые были включены в парад на Красной площади в Москве.

Как рассказывает издание, бойцы используют модифицированный пикап, бока и задние ворота которого были разобраны, а вместо них установлено вращающееся сиденье с педалями для стрельбы из установленного 14,5-мм пулемета. Тепловизионный экран помогает отслеживать цели над головой.

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"На полях сражений Украины каждый выстрел - подарок врагу. Попадет он или нет, но, открыв огонь, он становится мишенью для российского контрудара, и теперь первоочередная задача - быстро добраться до укрытия", - отмечает издание.

Как отмечают бойцы, вражеские беспилотники могут менять курс и скорость в середине полета, поэтому их сложнее сбить.

"Что действительно усложняет задачу, так это изменение их скорости", - говорит Володя, командир второй зенитной батареи. "Если бы она была постоянной, мы могли бы установить точку перехвата и вести огонь немного впереди цели. Но все не так просто".

Российская модель отечественного производства движется со скоростью около 200 километров в час. Но новая версия - Shahed 238 - может втрое увеличить эту скорость, что еще больше усложняет работу защитников.

"Каждый приспосабливается по-своему. Русские изменили конструкцию топливных баков, двигателей или покрасили "Шахеды" в черный цвет. И мы тоже приспосабливаемся. Уже несколько недель на наших пулеметах установлены тепловые экраны", - рассказывает боец.

Как отмечает другой боец бригады, Иван, до этого вражеские БПЛА "было почти невозможно сбить".

Тепловые экраны не только расширяют дальность обнаружения до трех километров, но и сводит на нет усилия по маскировке и повышает точность, помогая стрелкам поражать критические компоненты, такие как двигатель.

Однако по мере того, как оборона Украины усиливается, Россия также адаптируется, отправляя больше беспилотников-приманок, используя украинские SIM-карты для изменения маршрута полетов после пересечения линии фронта и оснащая беспилотные системы средствами радиоэлектронной борьбы, чтобы вводить в заблуждение перехватчики.

Киев настаивает на приобретении 10 систем Patriot в дополнение к восьми, которые, как сообщается, у него уже есть. Эта система ПВО широко известна своей способностью отслеживать и перехватывать самолеты, крылатые и баллистические ракеты с высокой точностью.

"Однако они сосредоточены на противодействии наиболее серьезным угрозам. Пока не будет поставлено больше оружия, мобильные зенитные установки, такие как та, что принадлежит 115-й бригаде, будут оставаться жизненно важными для перехвата российских беспилотников".

Война дронов

В ночь на 16 мая упал один из западных истребителей F-16. Отмечалось, что это произошло во время сбивания российских "шахедов". Самолет сбил три вражеских БПЛА, а во время уничтожения четвертого произошла внештатная ситуация.

Также эксперт по связи и глава Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов отмечал, что на фронте в Украине увеличивается количество российских атак БПЛА нового типа на основе искусственного интеллекта, российские оккупанты ежедневно обучают ИИ в них.

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