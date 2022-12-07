Теперь новый пакет санкций должны согласовать государства-члены в Совете ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала 9 пакет санкций против России.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен этот пакет предусматривает: наложение санкций на почти 200 физических и юридических лиц, а также 3 российских банка; ограничение доступа РФ к беспилотникам через потенциальных поставщиков из третьих стран, как, например, Иран; новые меры контроля экспорта, включая товары двойного назначения – включая определенные химические компоненты, нервно-паралитические вещества, электронику и программное обеспечение, которые могут быть использованы в военных целях; снятие с эфира еще четырех каналов пропаганды.

"Мы также противодействуем российской пропагандистской машине, предлагая изъять из эфира ещё четыре канала и предлагаем больше экономических мер против российского энергетического и добывающего сектора", - отметила глава ЕК.

Видео дня

Вдобавок, Еврокомиссия предлагает дополнительные ограничения против энергетического и горнодобывающего сектора, включая запрет инвестиций в новые добывающие мощности в России.

Теперь новый пакет санкций должны согласовать государства-члены в Совете ЕС.

Санкции против России: детали

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.