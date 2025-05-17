Артист также признался, с кем сейчас живет его младший сын.

Лидер группы O.Torvald Женя Галич, который ранее заявил о начале сольного проекта и уже выпустил дебютную песню "Лифт", заговорил о семье. В частности, артист ответил, где сейчас живут его дети и жена Валерия.

Не секрет, что в начале полномасштабной войны семья Жени выехала за границу. Некоторое время ходили слухи, что певец якобы развелся с женой, однако он опроверг эту информацию. По словам мужчины, у него с любимой все хорошо, однако пока она живет со старшей дочкой Евой в Польше, а он вместе с младшим сыном Данилом живет в Киеве. Галич объяснил причину такого решения.

"Данька пока что живет со мной. С февраля месяца. Мы вдвоем, у нас холостяцкий движ. Он мой друг, очень прикольный малый. Ему прикольно здесь", - рассказал певец о 8-летнем сыне в интервью Альберту Цукренко.

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А вот дочь Ева за время пребывания за границей нашла друзей и хорошо выучила язык. Поэтому, чтобы ее не травмировать, Женя с женой решили, что пока 11-летняя девочка поживет там с мамой еще какой-то период.

"Ева более хрупкая, ей трудно вернуться сюда, потому что у нее период взросления пришелся на войну. Она нашла там друзей, и вырывать ее из той среды для чего? Это стресс, поэтому мы ждем", - подчеркнул артист.

Напомним, ранее известный украинский певец-воин признался, сколько денег отправляет семье ежемесячно за границу.

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