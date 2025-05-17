Гнезда этих красивых птиц нередко погибают от затопления в результате ветров и штормов.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) прилетели краснокнижные птицы - чайки тонкоклювые. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Ученый обнародовал соответствующее видео, на котором птицы, которые, вероятно, попали в "фотоловушку".

"Тонкоклювая чайка - Larus Genei в начале мая 2025 года начала формировать гнездовые колонии в заповедной зоне парка "Тузловские лиманы" и сейчас уже насиживает кладки. Скоро будут птенцы. Редкая птица занесена в Красную книгу Украины", - подчеркнул Русев.

Мартын тонкоклювый - что известно

Согласно открытым источникам, чайка тонкоклювая, морской голубок - птица семейства чаек. Гнездится колониями на морском побережье Евразии с теплым климатом. В Украине гнездовой, перелетный, изредка зимующий вид.

Масса тела 300-400 г, длина тела 42-44 см, размах крыльев 102-110 см. У взрослой птицы в брачном наряде спина и крылья серые, остальное оперение белое, с розовым оттенком снизу на туловище, по переднему краю первостепенных маховых перьев и по их покровным проходит широкая белая полоса, несколько крайних первостепенных маховых перьев сверху имеют черную верхушку. Говорится, что клюв у этой птицы красный, от светлого до темного, окологлазное кольцо и ноги темно-красные.

От других чаек отличается более длинным и тонким клювом, и определенным "нарядом".

Ареал охватывает южное побережье Средиземного моря, юго-запад Пиренейского полуострова, Эгейское и Красное море, Персидский залив, побережье Черного и Каспийского морей, Малую Азию, Иран, побережье Пакистана. Большинство птиц мигрируют на зимовку на юг в Северную Африку, Индию, а часть - в Западную Европу.

Гнезда этих красивых птиц нередко погибают от затопления в результате нагорных ветров и штормов. Определенный вред колониям могут наносить желтоногие и средиземноморские чайки. Тонкоклювая чайка находится под охраной в соответствии с Соглашением о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц. Интересно, что вид назван в честь итальянского натуралиста Карло Джузеппе Жене.

Парк "Тузловские лиманы" - последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили редких блестящих ибисов. Блестящий ибис (коровайка) прилетел в Украину из далекой Африки и остановился на отдых в природном парке "Тузловские лиманы". Затем летит к местам гнездования в дельтах Днестра и Днепра. Это исчезающий вид птиц, занесенный в Красную книгу Украины.

Также сообщалось, что в Одесскую область прилетели удивительные разноцветные птицы. Речь идет о золотистых щурках, которые прилетели из Африки в поисках насекомых и уже активно ищут жилье на обрывах водоемов.

Отмечается, что золотистые щурки известны своим благозвучным пением, гнездятся они, как обычно, колониями, которые насчитывают от нескольких до нескольких десятков пар.

Золотистые щурки устраивают гнезда в норах, в высоких обрывах, такой "дом" имеет вид длинного, горизонтального хода, иногда с изгибом длиной до 1,5 м.

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