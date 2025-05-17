Американский президент убежден, что сможет договориться о мире с Путиным, ведь у них "хорошие отношения".

Правитель РФ Владимир Путин "устал воевать" и стремится к договоренностям. Он не является препятствием на пути к установлению мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью программе Special Report на Fox News.

Отвечая на вопрос, считает ли он Путина главным препятствием для достижения мира, Трамп избежал обвинений в адрес диктатора, вместо этого упомянув о том, что у украинского президента Владимира Зеленского якобы нет козырей.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", - заявил Трамп.

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Интервьюер напомнил, что Трамп публично обратился к Путину в соцсети Truth Social, написав "Владимир, остановись". Впрочем, американский лидер и здесь избежал критики Путина, убеждая, что тот хочет переговоров и устал от войны:

"Он сейчас выглядит не очень хорошо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться через неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов".

Кроме того, Трамп в очередной раз подчеркнул, что решить конфликт может только он лично. "У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", - сказал он.

При этом он пригрозил санкционным давлением России, если Путин не пойдет на заключение мирного соглашения. В частности речь идет о санкциях на нефть и тех, кто ее покупает. Впрочем, это будет крайней мерой.

"Я использую это, если будет нужно. Но я бы не хотел. Если мы не заключим соглашение, я это сделаю. Это было бы сокрушительно для России, потому что у них проблемы с экономикой. Цены на нефть низкие. Это изменит ситуацию", - добавил Трамп.

Переговоры в Стамбуле

Ранее западные СМИ распространили вероятные требования, озвученные главой российской делегации Владимиром Мединским на переговорах с Украиной в Стамбуле.

"Президент Трамп намерен провести переговоры с российской стороной, чтобы прояснить то, что произошло, и попытаться двигаться вперед", - уточнил он, упомянув возможные "телефонные контакты" сначала с президентом РФ Владимиром Путиным.

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