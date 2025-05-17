В Соединенных Штатах Америки проживает около полумиллиона украинцев, которым важно легализоваться и найти работу. Немногим беженцам доступна средняя зарплата в США, ведь для этого нужно хорошо знать язык и иметь образование, которое признается федеральной властью. Обычно мигранты начинают с низких позиций.
Мы разобрались, какая установлена минимальная зарплата в США в 2025 году, и каким профессиям выплачивается. А также назвали категории населения, которым по закону могут выплачивать меньше минималки.
Какая минимальная зарплата в США
Ставка на уровне минимума в Штатах встречается редко - только 1,3% работников её получают, сообщает сайт USA Facts. Тем не менее есть профессии, которые не очень хорошо оплачиваются.
На федеральном уровне минимальная зарплата в США в час составляет 7,25 долларов. При 40-часовом рабочем дне такой работник заработает примерно 1250 долларов в месяц или 15 000 долларов в год до вычета налогов, что близко к уровню бедности.
Однако каждый штат имеет право устанавливать свой минимальный оклад, который может быть в полтора-два раза выше государственного. Если в регионе нет официального показателя или он меньше федерального, то в этом штате устанавливается норма 7,25 долларов в час. Если же штатовский "минимум" больше, то именно его будут выплачивать работодатели.
Минимальная зарплата в США по штатам
Каждый штат сам определяет уровень минималки, а иногда ставка устанавливается на уровне отдельного города. Например, в Сиэтле и Сан-Франциско работники получают минимум 18 долларов в час.
Среди штатов самая высокая минимальная зарплата в час в США установлена в Вашингтоне, Калифорнии, Нью-Йорке и Коннектикуте - 16,35 долларов. Впрочем, эти регионы одновременно считаются самыми дорогими для жизни, так что и траты будут выше.
Самая низкая ставка 5,15 долларов действует в Джорджии и Вайоминге, поэтому тут применяется федеральный размер. Также минимальная зарплата совпадает с федеральной в Техасе, Кентукки, Индиане, Айове, Айдахо, Канзасе, Оклахоме, Юте.
У каких профессий минимальная зарплата в США
Федеральный минимум снижается до 2,13 долларов/час для тех профессий, которые за работу получают чаевые, например, горничных и официантов. Однако вместе с чаевыми итоговый заработок не должен быть меньше 7,25 долларов за час.
В некоторых профессиях выплачивается фиксированная заработная плата, которая не зависит от количества часов. К таким работникам минималка не применяется, и они могут получать меньше ее.
Также минималка устанавливается на уровне 4,24 доллара для работников 20 и младше лет в первые 90 дней работы.
Самая низкая оплата труда в Америке у людей, которые не имеют высшего образования и заняты низкоквалифицированным трудом. Вот в каких профессиях преобладает минимальная зарплата в США в месяц:
- кассиры;
- работники фастфуда;
- няни и сиделки пожилых людей;
- уборщики, горничные;
- посудомойщики, помощники повара;
- грузчики;
- упаковщики товаров;
- охранники;
- парикмахеры.
Как правило, иностранцам при первом трудоустройстве предлагают работать именно на таких должностях, особенно если они не знают английского. Однако почти всегда есть возможность для карьерного роста.