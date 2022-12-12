Всего в санкционном списке 144 физических лица.

Девятый пакет санкций против России включает ограничения в отношении пропагандистов. Под удар попадут и российские СМИ.

По данным издания EUobserver, в санкционном списке 144 физических лица, в том числе телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, режиссер Никита Михалков, политолог и ведущий Сергей Михеев.

Кроме того, санкции коснуться руководителей российских телевизионных компаний "Рен ТВ" и "ТВ-Новости", за которой прячется российский пропагандистский телеканал RT.

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Ограничения предусматривают заморозку активов в ЕС государственных медиахолдингов ВГТРК и "Национальная медиа-группа", "ТВ-Новости", а также Фонда стратегической культуры, который использует российской разведка.

Также телеканалы "НТВ/НТВ Мир", "Россия 1" и "РЕН ТВ" лишат лицензий в странах ЕС из-за "серьезного искажения и манипулирования фактами" для оправдания войны в Украине и дестабилизации ситуации в Европе.

Издание сообщает, что под ограничения попадут друзья Путина из семьи Ковальчуков, владеющих медиакомпаниями, в том числе Татьяна Ковальчук, которая является "третьей самой богатой женщиной России с состоянием в 600 миллионов долларов" и совладелицей горнолыжного курорта "Игора" под Санкт-Петербургом, "где дочь Путина праздновала свою свадьбу".

Помимо этого, санкции наложат на двух дочерей и двоюродного брата Рамзана Кадырова, министров РФ, депутатов, сенаторов, региональных губернаторов, военных и чиновников.

Девятый пакет санкции против России - что известно

7 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет санкций против Москвы. В него должны войти почти 200 физических и юридических лиц, имеющих отношение к ракетным ударам по украинским городам, похищению и депортации детей, краже продукции из Украины. Кроме того, предусмотрены ограничния в отеошении трех банков РФ; применение нового экспортного контроля; дополнительных мер к энергетическому и горнодобывающему секторам России, а также предлагается запретить вещание в ЕС еще четрых пропагандистских телеканалов.

К 10 декабря в ЕС нет согласия относительно санкции против Москвы. Уже 12 декабря появилась информация, что в ЕС появится представитель для контроля за соблюдением санкций.

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