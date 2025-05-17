'Я бы сделал это': Трамп напрашивается в гости к Си Цзиньпину

Американский президент отметил, что посетил бы Пекин с официальным визитом на фоне перемирия в торговой войне.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Китай и лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. В пятничном интервью Fox News он подчеркнул важность американо-китайских отношений и выразил желание обсудить внешнюю политику и экономику, информирует Bloomberg.

"Я бы, конечно, сделал это", - ответил Трамп, когда его спросили, хотел бы он посетить Си во время зарубежной поездки, добавив, что отношения между Китаем и США являются "важными".

Это не первое заявление Трампа о стремлении к диалогу с Китаем. Ранее на этой неделе он отметил, что телефонный разговор с Си может состояться после временного перемирия в торговой войне. Соглашение предусматривает 90-дневное ослабление пошлин: США снизили тарифы на китайские товары со 145% до 30%, тогда как Китай уменьшил свои пошлины на американскую продукцию до 10%.

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Что предшествовало

Напомним, что визит в Китай может стать ключевым моментом в стабилизации глобальной экономики и внешнеполитического курса США на фоне изменившейся геополитической ситуации.

Недавно США и Китай решили временно снизить по шлины на товары друг друга. Решение направлено на то, чтобы снизить торговую напряженность между странами и дать двум крупнейшим экономикам планеты несколько месяцев на урегулирование разногласий.

Совокупные 145%-ные американские пошлины на большинство китайских товаров должны снизить до 30%. В то же время, 125%-ные пошлины Китая на американские товары снизятся до 10%.

Также стало известно о создании механизма, который позволит обсуждать экономические отношения между странами в будущем.

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