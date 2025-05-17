Американский лидер отметил, что это станет большим поражением для России, которая уже страдает от экономических проблем.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет сокрушительные санкции в отношении России, если переговоры с Украиной провалятся. Впрочем, это будет крайняя мера.

Об этом Трамп заявил в интервью Брету Байеру из Fox News, комментируя законопроект сенатора Линдси Грэма о жестких санкциях против РФ. Американский лидер отметил, что использовал санкционный рычаг давления против Венесуэлы и Ирана.

"Честно говоря, я это сделаю (введу санкции, - УНИАН), если мы не заключим соглашение", - сказал Трамп.

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Президент США добавил, что сейчас будет следить за развитием переговоров в Турции, первый раунд которых состоялся вчера, 16 мая:

"Это время Турции, мы говорим о Турции, и мы увидим, что будет. Для России это (введение санкций - УНИАН) будет сокрушительным поражением, потому что у них сейчас тяжелые времена в экономике, цены на нефть низкие".

При этом Трамп выразил уверенность, что сможет достичь мирного соглашения между Украиной и РФ, ведь у него "очень хорошие отношения" с диктатором Владимиром Путиным.

Санкции против РФ: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в среду, 14 мая, послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. Высокая представительница Евросоюза Кая Каллас приветствовала договоренность относительно 17-го пакета санкций и подтвердила, что Евросоюз увеличивает давление на Россию, чтобы заставить прекратить ее войну.

Также сообщалось, что министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро должен был встретиться с сенатором США Линдси Грэмом, чтобы обсудить "разрушительные санкции" против России, чтобы заставить ее прекратить войну в Украине. По словам французского министра, нужно работать над новыми мерами, "которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда".

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